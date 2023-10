Obnova Jánských Koupelí pokračuje, hotové by měly být do pěti let

Majitelům lázní se také podařilo scelit potřebné pozemky a pracují na přípravách změny územního plánu.

„Právě jsme dokončili stavební přípravy odvodňovací přípojky a bude její kolaudace. Bohužel na čerpací zkoušky už je teď na konci října pozdě, trvají devadesát dnů, a to už hrozí riziko mrazů. Necháváme je tedy na jaro,“ popsal jednatel firmy Bad Johannisbrunn, jež lázně vlastní, Jan Ležatka.

Čerpací zkouška spočívá v nepřetržitém čerpání vody ve stanoveném časovém období a sledování parametrů, jako je chemické složení, teplota, tlak či takzvané proplynění vody. Poté, co prameny získají status léčivého zdroje, je majitelé musí ze zákona zpřístupnit. Pravděpodobnost je vzhledem k výsledkům testů z minulosti vysoká.

„I kdybychom nemuseli, tak je zpřístupníme. Proto to děláme,“ konstatoval Ležatka s tím, že příští rok proto bude rokem oprav obou poničených lázeňských altánů.

Aby mohla odstartovat i obnova celých lázní, chystá se změna územního plánu Starých Těchanovic, do jejichž katastru komplex patří. Nejprve bylo nutné scelit pozemky, k lázeňskému areálu například nepatřila cesta, jež areálem vede. Koncem září se podařilo zbylé pozemky získat.

„Současný územní plán moc prostoru pro rozvoj lázní a pro stavbu rekreační a balneologické části neposkytuje,“ vysvětlil Jan Ležatka.

Překážkou je například ochrana životního prostředí v údolí Moravice. Ochranné pásmo mimo jiné stojí v cestě vzniku parkoviště, jde ale také o přístavbu další potřebné infrastruktury a objektů. „Právě připravujeme, jakých pozemků by se změna územního plánu mohla týkat,“ dodal Ležatka.

Lázně ničí vandalové

Připravená je i obec Staré Těchanovice. „Už jsme se na možnost změn dívali,“ potvrdil místostarosta Lukáš Stec. Jak dlouho proces potrvá, zatím nelze odhadnout. Stejně tak ani to, zda změny budou mít dopad na krajský územní plán.

Jánské Koupele První zmínka o tamních léčivých pramenech je

z roku 1640. První lázeňský dům vznikl roku 1810. Největší věhlas lázně zažily počátkem 20. století, kdy je vlastnil hrabě Camillo Razumovský. Po roce 1940 sloužily jako výcvikové středisko Hitlerjugend a zajatecký tábor pro důstojníky. Po znárodnění tam byla dětská ozdravovna, pak středisko ROH. Od roku 1994 areál chátrá.

Majitelé lázní, tedy společnost Bad Johannisbrunn s jednatelem Janem Ležatkou, jejímž společníkem je firma Ipsum patřící ostravskému podnikateli a advokátovi Karlu Ležatkovi, odhadují investici na jednu miliardu. „Existuje už i investor a trošku počítáme také s tím, že se vzhledem k významu lázní podaří najít i nějaký dotační titul,“ prozradil Ležatka.

Předběžně počítá, že celková rekonstrukce by mohla začít do tří let a být hotová do pěti let. „Jsem optimista. Příští rok to bude obnova altánů a zároveň se rozběhne územní plánování. To by mohlo trvat do dalšího roku. Pak můžeme žádat o potřebná povolení a začít s obnovou. Stavba by měla trvat rok až rok a půl,“ upřesnil Ležatka.

Zahájení prací by mohlo ukončit i nájezdy vandalů, kteří lázně devastují. „Berou dřevo, vytrhávají kabely, kradou sloupky, zabetonované tyče, kovová íčka,“ popsal místostarosta Stec. Obec i majitelé lázní opakovaně okna i dveře zabedňují.

„Jakmile jsme získali cestu lázněmi, máme tam zátarasy, aby do lázní nemohly najíždět dodávky a nákladní auta. Až při opravách altánů, kdy počítáme i s udržovacími pracemi na budovách, bude v lázních někdo fyzicky přítomen, snad ubude i vandalů,“ doufá Ležatka.

Lidé si prohlédli zchátralé lázně Jánské Koupele na Opavsku