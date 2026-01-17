Filharmonici slibují rok výjimečných zážitků, sezonu zahájili poctou Davidovi Stypkovi

Třemi vyprodanými koncerty nazvanými K poctě Davida Stypky zahájila letošní rok Janáčkova filharmonie Ostrava. Vyprodané byly i tři Novoroční koncerty. Na další měsíce muzikanti chystají ochutnávku z připravovaného turné ve Velké Británii a posluchači mohou očekávat i balkánské rytmy
Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako pocta zesnulému Davidu Stypkovi. | foto: archiv JFO, Bára Chlebová

„Jsme připraveni nabídnout rok plný výjimečných zážitků,“ řekl ředitel filharmonie Jan Žemla.

„Vyprodané koncerty jsou jasným signálem, že hudba dokáže spojovat napříč žánry i generacemi. S obrovskou energií a pokorou se pouštíme do koncertů se světovými sólisty přes výjimečné klavírní recitály až po crossoverové projekty.“

První koncert komorní řady v novém roce představí 19. ledna projekt Makedonissimo, který do Ostravy přiváží pianista Simon Trpčeski. Společně se svými kolegy propojuje balkánské rytmy, podmanivé melodie a jazzové harmonie v úpravách skladatele Pandeho Šahova.

„Posluchači se mohou těšit na energickou mozaiku, jež si získává publikum po celém světě,“ uvedl Žemla.

Na 3. února připadá přeložený komorní večer Hvězdné trio, ve kterém sólista Janáčkovy filharmonie Ostrava Johannes Moser vystoupí společně s houslistou Vadimem Gluzmanem a klavíristou Andrejem Korobeinikovem.

V únoru filharmonie nabídne také ukázku z chystaného historicky prvního turné ve Velké Británii. Hned ve dvou koncertních programech se orchestr domácímu publiku představí i s britskou houslistkou Jennifer Pike.

„Zazní skladby Janáčka, ale uvedeme také Sibelia, Brucha či Šostakovičovu Desátou symfonii – dílo, které je dnes mimořádně aktuální,“ uvedl šéfdirigent a umělecký ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Daniel Raiskin.

„Tato hudební cesta je navíc obohacena účastí dvou výjimečných britských houslistek. Kromě Jennifer Pike vystoupí i Chloë Hanslip. Moc mne těší, že část programu turné můžeme představit publiku i doma v Ostravě.“

První z koncertů s názvem Šostakovičova Desátá se uskuteční 5. února a ponese se v duchu silných emocí a výrazových kontrastů: zazní lyrická Předehra a pantomima z Janáčkovy Lišky Bystroušky, následovat bude Bruchův První houslový koncert a večer vyvrcholí Šostakovičovou Desátou symfonií.

O den později, během první Klasické hodinovky koncertní sezony, zazní opět Předehra a pantomima Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky a poté Sibeliův Houslový koncert, a JFO tak představí i druhou část britského programu.

