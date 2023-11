Udivuje mě, jak se politika stává agresivnější, říká hejtman Krkoška

„Bylo to pro hnutí i vedení kraje složité období a pro mě i psychicky náročné. Sáhl jsem si na dno, ale nyní jsem mnohem zkušenější,“ říká 47letý politik původem z Krnovska.

Rozhodoval jste se dlouho, jestli to budete právě vy, kdo vystřídá hejtmana Vondráka?

Bylo to velmi těžké, to není jako se rozhodovat, jestli koupit, nebo nekoupit rohlík. Radil jsem se s kolegy a určitě i se svými dětmi. Musím však zdůraznit, že i kdybych nesouhlasil, určitě by to neznamenalo, že vše zůstane při starém. Nakonec po několika jednáních s koaličními partnery jsem byl navržen já. Chtěli jsme udržet kontinuitu vedení kraje, zejména pokračování velkých transformačních projektů.

Jenže hned se na vás snesla velká kritika. Prý jste byl původně Vondrákův podporovatel, objevilo se, že to nezvládnete, bývalý primátor Ostravy Tomáš Macura vás dokonce na sociální síti označil za „hloupého Honzu“. Co vy na to?

Popravdě se nechci k této otázce nějak obšírně vyjadřovat. Onen údajný hloupý Honza tady stále sedí, nezhroutil se, naopak jsou za ním vidět výsledky. Krajský tým funguje a také vztahy s pozměněným vedením Ostravy jsou nadstandardní. Krajská koalice je plně funkční a myslím, že máme mezi sebou i velmi dobré mezilidské vztahy.

Se svým předchůdcem jste si už vše vyjasnili?

Setkali jsme se spolu asi čtrnáct dnů po výměně. Řekl jsem mu své stanovisko k tomu, co se stalo. Stejně tak i on řekl svůj názor.

Odpustil vám, že jste ho nahradil zrovna vy? A spolupracujete spolu nějak?

Nevnímám to tak, že by v této situaci měl někdo někomu něco odpouštět. S Ivo Vondrákem spolupracujeme v rámci krajského zastupitelstva.

A co situace v hnutí ANO v kraji? Už se po hodně zjitřené atmosféře situace takzvaně normalizovala?

Určitě cítím zklidnění. Situace se vyfiltrovala a my jsme teď stabilní tým, který může kraj posouvat.

Vnímáte mezi prací hejtmana a jeho náměstkem velký rozdíl?

Je to opravdu zásadní změna. Jako náměstek pracujete na svých tématech, ale jako hejtman jsem musel ve velmi krátké době pojmout i další důležité oblasti, například zdravotnictví, dopravu, životní prostředí a další, v tom je to hodně složité. A to jsem měl velkou výhodu v tom, že už sedm let znám, jak funguje krajský úřad.

Jan Krkoška Narodil se 13. února 1976 v Krnově, kde prožil většinu života. Vystudoval Střední zemědělskou odbornou školu v Městě Albrechticích, poté byl regionálním obchodním zástupcem firem Ferrero a L’Oréal a obchodním ředitelem společnosti Lázně Slatinice. V letech 2014 až 2018 místostarosta Krnova, kde je dosud radním. Od roku 2014 člen hnutí ANO, nyní krajský místopředseda. Od roku 2016 byl náměstkem hejtmana, letos v červnu se stal hejtmanem. Rozvedený, dvě děti.

Překvapilo vás něco na funkci hejtmana?

Udivuje mě, jak se politika stává mnohem více osobní, agresivnější a tvrdší, což se bohužel už přeneslo z celorepublikové úrovně i do regionální. Sám jste například viděl poslední jednání krajského zastupitelstva, kde jsme byli některými lidmi značně napadáni...

Bez zbytečného rozruchu

Když už zmiňujete toto vskutku hodně dramatické jednání, tak jste byl velmi v pozadí, kdežto bývalý hejtman už jako zastupitel naopak velmi bojovný a s protestujícími se hodně potýkal. Objevila se kritika, že jste se jim měl postavit spíše vy...

Já si to nemyslím. Jsem člověk, který si zakládá na tom, že nedělá zbytečný rozruch. Samozřejmě i já se umím pohádat, zvednout hlas, ale tady mi to přišlo zbytečné. Naopak jsem byl přesvědčený, že by to situaci jen zhoršilo.

Tito lidé hlavně bojují za to, aby u mošnovského letiště nevznikly armádní sklady, nebo jak oni tvrdí předzvěst americké vojenské základny. Jaká je nyní situace tam?

Stále to je v rovině podepsaného memoranda, že tam bude armádní logistické centrum. O ničem jiném jsem nikdy nejednal, beru to tak, že se stále jede podle smlouvy. Navíc právě oblast letiště je stále více úspěšnou průmyslovou zónou, kde mnoho lidí získalo práci.

Asi největším současným tématem v kraji jsou obří projekty za miliardy korun v Ostravě a na Karvinsku v dotačním programu Spravedlivá transformace, například Černá kostka, EDEN, POHO park a další. Jak to s nimi vypadá v současnosti?

Na regionální úrovni máme k financování odsouhlaseno sedm projektů, nyní čekáme na konečná rozhodnutí ministerstva životního prostředí. Ta by měla padnout snad ještě letos. A pokračujeme v dalších projektech. Například zrovna Černá kostka se má začít stavět už v příštím roce. V tom mám v hejtmanské funkci výhodu, že jsem byl u těchto projektů od počátku.

Ale právě tyto projekty jsou občas kritizovány, že jsou příliš akademické a lidem, kteří v souvislosti s ukončením těžby uhlí přijdou o práci, příliš nepomohou.

Všechno má svou návaznost. Zrovna na Karvinsku potřebujeme podporu vysokého školství, protože tomuto regionu pomůže i rozvoj vzdělanosti. Zároveň se však na vědu a výzkum nabalí další společnosti, které budou vědecké poznatky aplikovat v praxi a budou potřebovat nové zaměstnance.

Ale například termíny dokončení některých těchto projektů v roce 2027 jsou hodně hraniční, téměř bych při vědomí, jak vypadají přípravy staveb a jejich zhotovení, řekl, že jsou nereálná.

Ano, také časová osa na ministerstvu životního prostředí je zpožděná. Všechno se to krátí. Věřím, že je na všech stranách dobrá vůle a uděláme maximum pro to, aby se vše stihlo včas.

Právě na Karvinsku by prý měla vzniknout gigafactory, tedy obří továrna na baterie. Je to pravda?

V tuto chvíli nám tam jde o velkou průmyslovou zónu o rozloze více než sto hektarů. Naším cílem zůstává, aby tam přišli investoři, kteří lidem nabídnou práci. To je vše, co k tomu zatím lze říci.

Proč jste si nechal na starosti i cestovní ruch, což dosud žádný z hejtmanů za více než dvacet let existence krajů neudělal? To je to tak snadná oblast?

Rozhodně není, vždyť při covidu se právě tato oblast dostala takřka na nulu a nyní začíná od začátku. Ale víte, cestovní ruch dělám už sedm let, jsme úspěšní a troufnu si říci, že jiné regiony k nám vzhlížejí, jak jsme úspěšní. Máme své značky, například Technotrasu nebo Pojez, prostě to šlape. A pro mě je to radost.

Lídr Tuhý? To mě překvapilo

Co chcete do krajských voleb, které se konají příští rok na začátku října, ještě stihnout?

Rok je opravdu krátká doba, ale za zásadní považuji zahájení velkých transformačních projektů, budeme se pochopitelně věnovat zdravotnictví a dostupnosti lékařské péče, což je velmi podstatné. Rovněž máme velká dopravní témata. Práce je opravdu více než dost.

A chcete pak jako hejtman pokračovat, což znamená být lídrem krajské kandidátky hnutí ANO? Hovoří se o vás totiž jako o jednoročákovi, který dokončí toto volební období a pak už bude lídrem někdo jiný. Nejvíce se spekuluje o primátorovi Havířova, poslanci a krajském šéfovi ANO Josefu Bělicovi.

To je otázka na tělo, ale ano, chtěl bych jako hejtman pokračovat a navázat na svou dosavadní práci. Kdo však kandidátku povede, se bude rozhodovat v hnutí ANO v rámci kraje.

Ale poslední slovo bude mít jako u výměny hejtmanů Praha a zejména předseda hnutí Andrej Babiš. A ten údajně má svého favorita: bývalého policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Překvapilo vás to?

Musím přiznat, že překvapilo, to nezastírám. Jsou tady nastavené nějaké rozhodovací procesy v rámci členské základny, a jestli se pan předseda pak rozhodne jinak, to nevím. Myslím si však, že by hejtmanem měl být někdo místní, kdo tady dlouhodobě působí. Měl by si své místo na kandidátce v regionu odpracovat. Nevěřím však, že by se pan předseda postavil proti jednotnému názoru celého kraje.