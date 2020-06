Hyundai věří, že krizi brzy překoná. Pomoci má nabídka nových vozů

Problémy s koronavirem na moravskoslezskou automobilku dolehly hned ze dvou stran. Kvůli finanční nejistotě jí, stejně jako všem dalším automobilkám, ubylo zákazníků a objednávek, se zavedením koronavirových opatření na jaře musela firma řešit i problémy se zásobováním, a to hlavně od zahraničních dodavatelů.

I to byl jeden z důvodů, proč automobilka na jaře úplně přerušila na tři týdny výrobu. „Kvůli krizi musela automobilka změnit některé návyky a zažité postupy,“ přibližuje dopady koronaviru na výrobu Pavel Barvík, mluvčí automobilky. „Mezi změnami byla i logistika. Zásobování se totiž s postupným uzavíráním hranic a omezováním provozu viditelně zhoršilo.“

Pro automobilku je přitom zásobování stěžejní. Firma nemá žádné sklady a dodávky dílů a materiálu fungují na principu just in time, tedy vše se přiváží na čas a v automobilce je jen nepatrná zásoba materiálu na krátkou dobu.

„Kvůli potížím na hranicích jsme měli problémy se systémem just in time i před přerušením výroby. Proto jsme ještě v dubnu, poprvé v historii tohoto závodu, začali využívat mírné předzásobení,“ pokračoval mluvčí. „Tento systém do jisté míry funguje stále, už ale pomalu přecházíme na původní systém, který je pro výrobu ekonomičtější.“

Současná výroba automobilky je zhruba na dvou třetinách standardní produkce, namísto 1 400 vozů denně nyní vyrábí okolo tisícovky.

Tři směny ve druhé polovině roku

Jaká bude produkce na konci letošního roku, zatím automobilka neví. „Plán výroby do konce roku zatím nemohu komentovat, vyrábíme podle objednávek, bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet trh,“ vysvětlil mluvčí Barvík.

Automobilka v současnosti vyrábí na dvě směny, podle všeho tak bude fungovat minimálně do začátku prázdnin. „Čtrnáctého dubna jsme zahájili výrobu ve dvousměnném provozu, věříme, že ve druhé polovině roku by mohlo dojít k rozšíření výroby na tři směny. Ale uvidíme, zatím plánujeme výrobu podle aktuální poptávky,“ nechtěl prozrazovat další plány mluvčí.

„I nadále bude pokračovat výroba pouze na dvě směny, nicméně poslední týden před celozávodní dovolenou, to je 20. až 24. července, se plánuje spuštění i noční směny,“ napsali na svém webu minulý týden odboráři. „Na převodovkárně to mají opět jinak. Ve dnech 29. června až 24. července budou vyrábět na obou halách pouze na ranní směně.“

Změna se bude týkat Tusconu

Převodovkárna vyrábí nejen pro nošovickou továrnu, ale i pro sesterskou automobilku Kia ve slovenské Žilině. Snížení výroby tam způsobil nejen příchod koronaviru, a tím pádem nižší odbyt, ale i fakt, že stále více lidí si pořizuje vozy s automatickou převodovkou, které se ale v Nošovicích nevyrábí. Mluvčí automobilky nicméně věří, že se třísměnný provoz vrátí co nejdříve. Pomoci tomu mají i novinky ve výrobě.

„Inovaci výrobní řady jsme avizovali již dříve, nyní věříme, že nám pomůže na cestě po koronavirové krizi. Další změnu chystáme na podzim. Ta se bude týkat vozu Tucson, ale konkrétní být zatím nemůžeme,“ dodal mluvčí.

Záležet také bude na tom, jak rychle se vzpamatují trhy, na které společnost Hyundai své vozy z Nošovic vyváží. Mezi ně patří Německo, Velká Británie nebo Španělsko. Ale třeba i Itálie, kde objednávky na jaře klesly o devadesát procent.