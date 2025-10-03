„Projekt na jedné straně umožní uchránit průmyslové dědictví, jehož skutečnou perlou je právě vysoká pec, a na druhé straně přispěje k proměně tváře našeho města,“ konstatoval starosta Rudy Śląske Michał Pierończyk.
„Jsem přesvědčen, že investice bude mít pozitivní dopad i na hospodářství a životní prostředí města,“ míní.
Po rekonstrukci bude návštěvníky památkově chráněné technické památky vítat vstupní budova s vyhlídkovou plošinou. Součástí prohlídky bude i naučná stezka a expozice přímo v útrobách pece.
„Ocelová konstrukce vstupní budovy váží asi 300 tun a její montáž potrvá přibližně dva měsíce. Objekt bude vybaven výtahem a eskalátory,“ vysvětlil Marcin Krummel, ředitel firmy Łęgprzem, která je zhotovitelem stavby.
A podobností s Dolní oblastí Vítkovice je více. Bývalé strojovny a rozvodny se promění v muzejní prostory s výstavními sály či kavárnou.
Součástí areálu bude i vzdělávací zahrada a dětské hřiště inspirované hutnickou tradicí. Celý areál bude plně přístupný rovněž pro lidi s omezenou mobilitou.
Oproti ostravské Dolní oblasti je zásadní rozdíl v kompaktnosti areálu. Výhoda Ostravy spočívá v jasně propojené cestě výroby železa – od těžby uhlí v dole Hlubina přes koksovnu až po vysoké pece.
Polská památka je především samostatně stojící vysoká pec s příslušenstvím, jako jsou například Cowperovy ohřívače větrů, ale bez návazného dolu a bez koksovny v rámci turistického okruhu.
To potvrzuje i výkonná ředitelka Dolní oblasti Vítkovice Renata Červená.„Naše velká výhoda spočívá v tom, že Dolní oblast není jen o jedné dominantě. Je to celý komplex, kde návštěvník může projít vícero věcí, má komentovanou prohlídku celého okruhu a zážitek je tím pádem mnohem pestřejší.“
Hornický okruh
Polský projekt má ale v kapse jeden turistický trumf. Jen v deset kilometrů vzdáleném dole Guido mohou návštěvníci dokonce sfárat do hloubky přes 300 metrů a projít si hornický okruh, což je něco, co v Ostravě a okolí aktuálně možné není.
„Samostatně stojící vysoká pec je určitě zajímavá a já mám industriální památky ráda. Jen houšť, ať jich je co nejvíc,“ doplnila ředitelka DOV.
Vznik nové technické památky ve výsledku vítá. „Nechci mluvit o konkurenci, můžeme si spíše fandit navzájem. Turisté si mohou projet podobné věci na obou stranách hranice,“ dokončila ředitelka DOV.
Dolní oblast Vítkovice je jednou z nejnavštěvovanějších turistických destinací v České republice. Spolu s Pražským hradem či zoologickou zahradou v Praze se počítá mezi deset nejnavštěvovanějších míst v tuzemsku.
V roce 2024 navštívilo turistické cíle v Moravskoslezském kraji celkem 3,8 milionu registrovaných návštěvníků, z toho největší zájem zaznamenaly Dolní Vítkovice, které navštívilo 931 tisíc lidí. Pro srovnání, Pražský hrad loni navštívilo 2,6 milionu návštěvníků.
7. července 2025