Liberty dostala čtvrt roku na řešení dluhů, většina zaměstnanců zůstává doma

Hutní firma už potřinácté odložila nástup zaměstnanců do práce, další kroky oznámí opět za týden. Většina pracovníků huti a jejího dodavatele energií Tameh Czech byla v práci naposledy před čtvrt rokem, loni 21. prosince.

Aktuálně pracuje asi 2 100 ze zhruba 5 400 zaměstnanců Liberty Ostrava. Tento počet zahrnuje například i administrativní pracovníky, kteří pracují z domova. Většina provozů v huti stojí, protože se Liberty stále nedohodla s Tamehem na dodávkách energií a Tameh jejich dodávky ukončil. Liberty tak zatím nedokáže ve všech provozech zajistit pracovníkům odpovídající hygienické podmínky.

Tíživou situaci by mohl výrazně změnit restrukturalizační plán. „Už jsme ho začali realizovat, zajistí postupné splacení pohledávek všech věřitelů a udržení výroby,“ řekla mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Vše ale bude záležet na tom, zda s reorganizačním plánem budou souhlasit věřitelé. Podle informací zveřejněných soudem v rozhodnutí o prodloužení moratoria by se o tom mělo hlasovat mezi 8. a 15. dubnem.

Podle zástupců huti se už někteří věřitelé k plánu vyjádřili. „Důležitým signálem pro nás je, že se náš restrukturalizační plán setkává s pozitivní odezvou u našich věřitelů. Většina z nich s ním již také vyslovila svůj souhlas,“ tvrdí mluvčí Liberty. Proti restrukturalizačnímu plánu se však stále staví už zmíněná společnost Tameh.

„Liberty by dle veřejných informací měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace,“ komentoval čtvrteční rozhodnutí soudu mluvčí Tamehu Patrik Schober.

O tom, zda se Tameh coby největší známý věřitel hutě hlasování zúčastní, ještě není rozhodnuto. Liberty se firmu, které několik měsíců úmyslně neproplácela faktury, snaží ze seznamu věřitelů vyškrtnout. Krajský soud v Ostravě, jenž na průběh moratoria dohlíží, se ve svém zdůvodnění k prodloužení moratoria dotkl i tohoto bodu.

„Původní všeobecné moratorium bylo vyhlášeno vůči všem věřitelům podnikatele (...), prodloužení všeobecného moratoria proto zásadně směřuje vůči stejnému (neomezenému) okruhu osob,“ konstatoval soud s tím, že tento spor by měly obě firmy řešit v rámci civilního nalézacího řízení. To už běží.

V případě restrukturalizačního plánu zveřejněného Liberty na začátku března počítá hutní firma se dvěma scénáři. Ty se mají odvíjet podle toho, zda se podaří dosáhnout dohody s Tamehem.

„Zásadním datem pro spuštění alternativy A či B je 30. dubna. Toto datum bylo zvoleno jako objektivní hranice, dokdy se bude vyjednávat se společností Tameh,“ stojí v restrukturalizačním plánu. Pokud se dohoda nezdaří, zahájí Liberty přípravy na stavbu vlastního energetického zázemí.

V případě varianty A by měli věřitelé dostat 25 procent dluhu do 30. června 2024 a zbytek v pravidelných splátkách do března 2026. Ve druhém případě by pak první splátka přišla až na konci letošního roku a poslední na konci roku 2025.

Pokud by se Liberty s Tamehem dohodla, předpokládá plán znovuspuštění vysoké pece k 1. červnu letošního roku, plán B počítá s provozem pece od začátku roku 2025.

S tím ale Tameh nesouhlasí, plán podle něj není reálný. „Navrhovaný plán vyvolává vážné obavy věřitelů, zejména kvůli nejistotě ohledně emisních povolenek, nejasnému finančnímu plánu a nereálné době instalace nového energetického komplexu,“ komentoval podobu restrukturalizačního plánu mluvčí Tamehu.

