Nového majitele už má zkrachovalý podnik Liberty Ostrava, k 1. říjnu jej za více než tři miliardy korun oficiálně převzala společnost SPV NH Ostrava někdejšího ministra Martina Peciny. Nově bude podnik vystupovat pod historickým názvem Nová huť. Vedle změněného jména závodu představil nastupující vlastník i nové logo.
Výroba pokračuje, podnik podle svého vedení naváže na dosavadní vztahy s odběrateli a udrží portfolio bezešvých i svařovaných trubek, svitků, svodidel a dlouhých výrobků.
Provoz se zatím bude i nadále financovat formou tollingu, ve válcovně plochých výrobků a rourovně ve spolupráci s Vítkovice Machinery Trade, ve válcovně dlouhých výrobků s firmou Don Quixote.
„Výrobu povedeme v režimu tollingu, na běžné bankovní financování přejdeme ve chvíli, kdy prokážeme stabilní provoz a získáme důvěru bank,“ uvedl generální ředitel Radek Strouhal.
Výrobní a developerská část
Areál o zhruba šesti stech hektarech chce nový vlastník rozdělit na dvě části, výrobní a developerskou. Primární výroba, vysoké pece, ocelárna a koksovna zůstávají i nadále a zřejmě už navždy mimo provoz. „Restart by byl dražší než nová výstavba, proto je necháme zbourat,“ vysvětlil Radek Strouhal.
Dodal, že investovat do moderní elektrické ocelárny dává větší smysl než oživovat zastaralé technologie.
V návaznosti na převzetí se firma s odbory dohodla na prodloužení kolektivní smlouvy do 31. března 2028 a úpravách odměňování. „Dohodli jsme prodloužení kolektivní smlouvy do 31. března 2028 a navýšení tarifů, zároveň jsme ustoupili z nadstandardního odstupného,“ uvedl odborový předák Roman Slanina.
Do majetkové podstaty má prodej přinést zhruba tři miliardy korun; navíc správce plánuje další zpeněžení majetku v orientační hodnotě kolem 3,5 miliardy korun.
Z prodeje byly vyňaty například peněžité pohledávky, některé nemovitosti, majetkové účasti, nehmotný a vybraný movitý majetek a třeba i odval Lihovarská.
„Prodejem závodu insolvence nekončí, čeká nás srovnatelný objem majetku k dalšímu zpeněžení,“ řekl insolvenční správce Šimon Peták. „Jen z odvalu Lihovarská očekáváme za první rok těžby přes dvě stě milionů korun a příjmy na několik dalších let.“
Během insolvence se podařilo udržet výrobu v omezeném režimu právě díky tollingu. Podle vedení to zvyšovalo hodnotu závodu v prodeji, protože šlo o běžící podnik, nikoli o soubor nečinných aktiv.
Elektrická pec jen s pomocí státu
Do budoucna zvažuje nový generální ředitel Radek Strouhal i výstavbu elektrické pece napojené na kontinuální odlévání. Tady ale bude záležet i na případné pomoci státu, bez dotační podpory by projekt podle Radka Strouhala ekonomicky nevycházel.
Variantou ale je i provoz bez prvovýroby. „Model bez prvovýroby, s převálcováním nakupovaných bramů, je dlouhodobě udržitelný. Bramy nakupujeme globálně a jsme připraveni na dobu, kdy výjimky skončí,“ řekl Strouhal.
Část areálu tak bude i nadále sloužit výrobě, druhá má po vyčištění nabídnout plochy pro nové investory.
Nový vlastník už komunikuje s potenciálními zájemci o pronájem či koupi pozemků a hal. „Chceme přivést do areálu nové investory a propojit tradiční hutnictví s moderními obory, které přinesou pracovní místa i diverzifikaci ekonomiky,“ dodal Strouhal. „Zhruba polovinu areálu chceme aktivně využívat pro výrobu, z druhé vytvoříme po sanaci jednu z největších průmyslových zón v zemi.“
Další peníze by měly insolvenčnímu správci přinést emisní povolenky. Ministerstvo životního původně jejich prodej zakázalo, následně ale Krajský soud v Ostravě prodej 233 086 povolenek schválil.
„Z povolenek očekáváme výnos přes čtyři sta milionů korun,“ uvedl Peták s tím, že výtěžek má posloužit především k úhradě zákonných nároků státu a zaměstnanců. „Celkově by se věřitelé mohli dočkat uspokojení v řádu miliard korun, i když přesná částka bude záviset na výsledku dalších prodejů a sporů,“ dodal.
Soud s Guptou se potáhne roky
Jakou částku si věřitelé Liberty Ostrava nakonec rozdělí, ale zatím není jasné. „Vedeme také asi 150 soudních řízení a pohledávky vymáháme i vůči mateřské skupině Liberty. Některé spory uzavřeme smírem, jiné povedeme dál, včetně těch zahraničních,“ vysvětlil Peták.
„Pohledávky za skupinou Liberty jsou v řádu miliard korun a jejich vymožení bude klíčové pro celkové uspokojení věřitelů,“ dodal insolvenční správce.
Zároveň ale připustil, že vymožení pohledávek od skupiny Liberty nepovažuje za příliš reálné a věřitelé by s tím neměli počítat jako s jistým zdrojem. „Celé řízení potrvá spíše roky, s koncem dříve než za pět let nepočítám,“ uzavřel Peták.
Firmu vlastní sedmapadesátiletý Martin Pecina, v letech 2009 až 2010 a poté ještě také ještě v letech 2013 až 2014 ministr vnitra za ČSSD. Předtím čtyři roky vedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Obří areál Nové huti leží už ve slezské části Ostravy.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz