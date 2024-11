Jeden hroch putoval z ostravské zoo do Německa, druhý opačným směrem

9:46

Do hroší česko-německé spolupráce se pustili v ostravské zoologické zahradě. Zatímco do Ostravy přivezli samce ze zoo v Karlsruhe, tak hroch dosud žijící v Ostravě putoval do Berlína. Důvodem výměny je takzvaná chovatelská obnova krve a zachování geneticky variabilní populace hrochů v evropských zoo.