Do Hrčavy se po čtvrt roce vrací volby, kvůli lidem s bydlištěm jen naoko

O výsledku tehdy rozhodlo pouhých 27 hlasů rozdílu mezi dvěma kandidátkami. Vítězným sdružením Pro Hrčavu a poraženým SNK Hyrčovjaně. Právě jeho člen, Martin Koper, nakonec výsledek voleb napadl u soudu. Do voleb podle něj zasáhli i voliči, kteří měli v Hrčavě bydliště jen naoko. A soud mu dal zapravdu. Volby v Hrčavě se musí opakovat.

„Nestačí formální vztah založený evidencí trvalého pobytu,“ konstatoval při vyhlašování rozsudku soudce krajského soudu Petr Hluštík. Podle Marka Sikory, stávajícího starosty Hrčavy, by se už problém s nově přihlášenými voliči neměl opakovat.

Čtyři lidé k urnám nesmí

„Je tu rozhodnutí soudu, jenž jasně jmenoval čtyři lidi, kteří volit nemohou. O to se postaráme, aby se tak stalo,“ komentoval chystané volby současný starosta.

Podoba kandidátek by měla být podobná jako na podzim. „Znovu budou dvě kandidátky, zhruba se stejnými členy. Volby budou jednodenní, od sedmi ráno do deseti večer, vlastně tak, jak to nově navrhuje vláda,“ doplnil starosta.

Podzimních voleb se v Hrčavě zúčastnilo na 80 procent obyvatel obce. Těsný výsledek 27 hlasů v praxi znamenal, že o rozdělení mandátů rozhodli v podstatě čtyři lidé. Každý z voličů měl totiž, vzhledem k sedmičlennému zastupitelstvu, sedm hlasů.

Sdružení Pro Hrčavu získalo čtyři a poražení SNK Hyrčovjaně tři mandáty. „Nikdo ale neví, jak ti čtyři voliči hlasovali, takže nový výsledek si nikdo netroufá předjímat,“ nechce Marek Sikora odhadovat výsledek chystaných voleb.

Hlasy ze starostových nemovitostí

Jádrem stížnosti byl fakt, že se čtyři voliči, jejichž právo volit na Hrčavě se opozičním zastupitelům nezdálo, formálně do obce přistěhovali v červenci a v srpnu loňského roku. A na konci září pak byly volby. Většina z nově přistěhovalých se přihlásila do nemovitostí stávajícího starosty.

Důvody, proč si v obci přihlásili trvalé adresy, byť se někteří hlásili i do v podstatě neobyvatelného domu, byly podle výpovědí u soudu iniciovány snahou o podnikání v obci, nebo zajištěním lepších podmínek pro možné získání pozemků v Hrčavě. Nařčení z cíleného nastěhování kvůli volbám noví voliči před soudem odmítli.

Voliče bude kontrolovat komise

„Jsem pohoršen tím, když mě někdo vydává za takzvanou černou duši,“ vzkázal soudu jeden z přihlášených s tím, že chce s manželkou v Hrčavě stavět rodinný dům a už tam mají pozemek. „Pokud vím, tak se voleb nezúčastní,“ doplnil starosta.

Jak volby dopadnou, to si netroufá odhadovat ani Martin Koper, který volební výsledek u soudu úspěšně napadl. „Je dobře, že soud rozhodl tak, jak rozhodl. Uvidíme, jak to bude dál,“ komentoval nadcházející volby. „Čtyři lidi jsou sice pryč, ale nahlášeni mohou být další. To si musí pohlídat pan starosta a volební komise. V té máme zástupce, snad to bude dobré.“

Kdo se k volbám nakonec dostaví, to budou kontrolovat hlavně členové volební komise. „Kontrolní činnost krajského úřadu není zaměřena na voliče. Nebudeme zjišťovat, kdo má, či nemá právo volit, to není v naší kompetenci,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. „Úředníci budou sledovat pouze to, co jim náleží, tedy zda jsou ve volební místnosti splněny všechny náležitosti požadované zákonem a podobně.“