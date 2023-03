Rozhádanou Hrčavu vede nový starosta. Volby se opakovaly, první zrušil soud

V Hrčavě, která leží na česko-polsko-slovenském trojmezí, žije necelých 250 lidí a funguje tam sedmičlenné zastupitelstvo. V obvyklém termínu komunálních voleb loni v září získala čtyři místa za 51,2 procenta hlasů kandidátka Pro Hrčavu v čele se Sikorou, tři místa za 48,8 procenta pak Koperovo SNK Hyrčovjaně. O vítězi rozhodlo 27 hlasů.

Jenže už v říjnu Krajský soud v Ostravě uznal stížnost na to, že nedlouho před hlasováním se v nemovitostech starosty Sikory přihlásilo k trvalému pobytu několik lidí bez vztahu k obci, přičemž mohli tamní volby významně ovlivnit.

„I čtyři zpochybnění voliči mohli volby rozhodnout, protože pokud by dali hlas celé kandidátce, bylo by to za každého sedm hlasů,“ vysvětlil soudce Petr Hluštík s tím, že formálně přihlášených lidí mohlo být i více.

Nařízené opakované komunální volby se konaly v únoru a skončily opačně. Voliči s 52,9 procenta hlasů poslali do obecního zastupitelstva čtyři kandidáty SNK Hyrčovjaně, za kratší konec tahalo Pro Hrčavu. Rozdíl tentokrát činil sedmdesát hlasů.

Na pondělním ustavujícím zastupitelstvu pak většina starostou zvolila Petra Vyšlana, který bude funkci vykonávat ke své dosavadní práci elektromontéra.

„Hlavně chci v obci uklidnit atmosféru, ať pokud možno všichni táhneme za jeden provaz ku prospěchu Hrčavy. A ať je obecní úřad úřadem, ne něčím eseročkem,“ poznamenal nový starosta.

Místostarostou se stal další z kandidátů SNK Hyrčovjaně Martin Bojko.

Že zklidnění v obci bude zřejmě velmi náročné, ukázalo už dění po volbách, kdy se příznivci bývalého starosty usadili na jedné straně, kdežto toho nového na druhé.

Určitý čas se pak dohadovali, co se v minulosti udělalo, či nikoliv, kdo v obci skutečně bydlí a kdo odtud jen pochází, případně kdy se co bude řešit. „No, klasická Hrčava, musí se to konečně změnit. Za podstatné považuji, že jak já, tak i můj zástupce z Hrčavy pocházíme a opravdu tady žijeme,“ konstatoval Vyšlan.