Hoteliéři se připravují na léto, ceny za ubytování se příliš měnit nebudou

Čísla hovoří jasně. Oproti rekordnímu roku 2019 bylo v loňském roce v Moravskoslezském kraji o téměř 2,5 tisíce lůžek v ubytovacích zařízeních více, ty ale využilo o 22 tisíc hostů méně. Oproti 1,015 milionu hostů v roce 2019 to v roce 2022 bylo 993 tisíc ubytovaných.

„Doba je tak složitá, že neexistuje jednotný recept, jak nové návštěvníky přilákat. Majitelé dělají vše, co se dá, ceny na horách jsou často i nižší než ve městech, ale je to jiné, místo od místa různé,“ konstatoval Zdeněk Blinka, předseda představenstva Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR Unihost.

„Podle mých informací by mohla být letošní letní sezona výhodná tím, že domácí turistika a rekreace dostávají přednost před cestami do zahraničí. Ceny za ubytování se například v Beskydech pohybují okolo sedmi až osmi set korun za osobu. Majitelé chat je dlouhodobě drží. Je to kvůli konkurenci, ta je silná. Přežijí jen ti, kteří ten obor mají rádi, kteří se snaží dát službám ještě něco navíc,“ pokračoval Blinka.

Se zájmem o ubytování, ať už v Beskydech, nebo v Jeseníkách často úzce souvisí i zaměstnanost v některých místech. Počet lidí pracujících ve službách spojovaných s cestovním ruchem přitom dlouhodobě klesá.

Například v roce 2010 pracovalo v tomto oboru podle záznamů Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Moravskoslezském kraji 20 092 lidí. Na konci roku 2021 jich bylo už jen 18 929. Vrchol v tomto období znamenal rok 2018, kdy bylo v cestovním ruchu v kraji zaměstnáno 20 408 lidí.

„Podíl pracujících v cestovním ruchu na celkové zaměstnanosti dosáhl v roce 2021 v Moravskoslezském kraji tří a půl procenta,“ přiblížil vliv cestovního ruchu na celkovou zaměstnanost mluvčí ČSÚ Jan Cieslar s tím, že se celostátní průměr loni zastavil na čtyřech procentech. Největší podíl zaměstnanosti statistici zaznamenali v Karlovarském kraji, kde bylo v cestovním ruchu zaměstnáno na sedm procent obyvatel.

Zájem je podobný jako loni

Na ekonomice kraje se cestovní ruch už tolik nepodílel. Podle statistiků dosáhl v roce 2021 jen 1,3 procenta, což kraj řadí společně s Krajem Vysočina na nejnižší příčku v rámci republiky.

V roce 2021 měl sektor cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji podle ČSÚ dosáhnout 6,4 miliardy korun hrubé přidané hodnoty. Tedy zhruba stejně jako v letech 2010 a 2011. K rekordnímu roku 2019, kdy hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu v regionu dosáhla 9,9 miliardy korun, se kraj teprve musí přiblížit. Jak letošní léto dopadne, si majitelé a nájemci ubytovacích zařízení příliš odhadovat netroufají.

„Zájem zatím evidujeme zhruba stejný jako v uplynulých letech, moc se toho nemění,“ přiblížil své poznatky z probíhající sezony Josef Szotkowski, správce chaty Skalka v Mostech u Jablunkova. „U nás paradoxně nejsou nejsilnější části sezony prázdniny, ale květen a červen a pak září a říjen. O prázdninách zřejmě všichni prchají do zahraničí. U nás jde spíše jen o noclehy na jednu noc často domlouvané na poslední chvíli. I proto jsme zatím neřešili třeba změnu ceníku a podobně.“

Zhruba stejný zájem o ubytování jako v dřívějších letech vnímá Lukáš Kovařík, majitel hotelu Pod Kapličkou v Malé Morávce na Bruntálsku. „Je to zhruba stejné jako loni. V současnosti máme na léto prodáno přibližně šedesát procent pokojů. Ceny jsme také nechali na loňské úrovni. Myslím, že je lepší mít plný hotel za nižší cenu než ho mít za větší peníze poloprázdný.“

Poněkud jinou klientelu má například ostravský Best Western Hotel Vista. „Nám je jedno, jestli je léto, nebo zima, my fungujeme jako hotel spíše pro byznys, pro podnikovou klientelu. A ta se už po covidových letech naštěstí vrátila,“ konstatovala Vlaďka Sentelíková, manažerka hotelu Vista.