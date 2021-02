Po roce útrap jsou hotely na dně. Už to trvá moc dlouho, líčí provozovatelé

Jako čekání na zázrak v podobě uvolnění protiepidemických opatření popisují majitelé a provozovatelé hotelů v Moravskoslezském kraji svou současnou situaci. A podobně na tom jsou i majitelé restaurací.



Restaurace mohou prodávat jídlo jen za pomoci rozvozu, nebo z výdejových okýnek, hotely zase mohou ubytovávat pouze lidi na služebních cestách. A to ani jedněm ani zdaleka nestačí.

„Situace v našem oboru se za uplynulý rok nezměnila, a pokud ano, tak pouze k horšímu,“ komentuje současný stav v hotelnictví Michael Seifert, ředitel ostravského hotelu Imperial.

O situaci v oboru má přehled i díky tomu, že vedle Imperialu vede v rámci mezinárodní skupiny CPI Hotels také další ostravské hotely – Clarion Congress Hotel Ostrava, někdejší hotel Atom a Quality Hotel Ostrava City, dříve známý jako Park Inn.

„Ze tří ostravských hotelů naší společnosti zůstává v nepřetržitém provozu pouze Hotel Imperial, příležitostně otevíráme Clarion Congress Hotel Ostrava a Quality Hotel Ostrava City zůstává zcela uzavřen,“ přiblížil ředitel situaci ve skupině.

Zájem o ubytovací služby je v současnosti velmi malý. Například někdejší hotel Atom uvádí společnost CPI v posledních měsících do provozu, jen když se ve městě podaří zorganizovat větší sportovní událost.

A zlepšení může přijít jen s uvolněním protiepidemických opatření. „Ačkoliv nám tato situace umožnila podívat se na spoustu procesů z trochu jiného úhlu a pomohla nám zoptimalizovat některé činnosti vyplývající z řízení tří hotelů, nezbývá než doufat, že se situaci podaří co nejdříve zvládnout a že se život postupně vrátí k normálu,“ doufá Seifert.

„Na hřebenovou chatu lidé na služebku nepojedou“

S výrazně nižší obsazeností nyní musí počítat také v dalším ostravském hotelu, Vista.



„V tuto chvíli jsme otevřeni, jak vláda nakazuje, jen pro lidi na služebních cestách. Všichni hosté musí mít potvrzení od zaměstnavatele, nebo objednavatele služeb. Obsazenost je, když to řeknu kulantně, velice mírná,“ komentovala současný stav manažerka Best Western Hotel Vista Vlaďka Sentelíková.

Hotely, které podniková klientela, třeba kvůli jejich umístění, tolik nevyhledává, jsou na tom ještě hůř. „Jsme hřebenová chata, k nám lidé na služební cestu nepojedou. Proto máme zavřeno. Lidé to na nás i tak zkouší, ale já se bojím. Proto s ubytováním nefungujeme. Alespoň máme čas provést některé vnitřní úpravy,“ vysvětlila Monika Kučová, provozovatelka Kamenné chaty stojící nedaleko vrcholu Velkého Polomu v Beskydech. „Jediné, co máme otevřeno, je okno pro běžkaře a turisty, kteří chodí kolem, ale ani to nepokrývá všechny naše náklady; žijeme z úspor.“

Vládní kompenzace podle provozovatelky hotelu situaci trochu vylepšují, ale neřeší ji.

„Už to trvá dlouho. Moc dlouho. O kompenzacích se zatím nemůžeme moc bavit, ale alespoň nějaké jsou. Díky nim se snažím pomoci i jedné brigádnici, která tady pracuje,“ dodala Kučová.

Předseda sdružení věří v brzké rozvolňování

Právě výplata kompenzací a další pomoci ze strany vlády je v současnosti podle Zdeňka Blinky, předsedy Sdružení podnikatelů v pohostinství Unihost, tím nejdůležitějším, co restauratéři i hoteliéři potřebují. „Přežít se dá všechno, ale největším problémem je dnes to, aby úřady vyplácely pomoc včas,“ vysvětluje Blinka. „A přístup úřadů není bohužel všude stejný. Někde je vše v pořádku a hospodští dostávají pomoc relativně včas, jinde zase čekají, musí se doprošovat.“

Předseda Unihostu věří, že se situace zlepší během několika týdnů. „Už se očkuje, je tady i obrovský tlak na vládu. Věřím, že jsme pár týdnů před otevřením, že se brzy začne rozvolňovat. Snad už v březnu,“ dodal Blinka.