Jde o sedm rodin, které tam chtěly stavět. Jenže poté, co odhalily nečekané znečištění, požádaly o vrácení peněz a některé i o proplacení dalších škod.
Obvodní radnice už sehnala dvacet milionů korun, které bude potřebovat na vrácení peněz. Zastupitelé Ostravy včera rozhodli, že obvodu bezúročně půjčí skoro devět milionů. Další podobnou částku město radnici jednoduše vrátí, a to z prodeje pozemků, na jejichž přípravě se podílelo a utržilo padesátiprocentní podíl.
Zástupci města vyšli hošťálkovickým kolegům vstříc, protože jejich postup prověřili a došli k závěru, že nejednali nesprávně.
„Neshledali jsme žádné pochybení. Uvědomujeme si však, že ty pozemky jsou kontaminované a je důležité se s těmi lidmi vypořádat,“ prohlásil primátor Jan Dohnal.
Úřady nakonec lidem vyhoví i v dalších nárocích
„Předpokládám, že peníze by mohli mít i do čtrnácti dnů,“ doplnil náměstek Aleš Boháč.
O dalších nárocích a náhradách se ještě včera jednalo. Právník nespokojených kupujících Miroslav Ondrúš pak pozdě odpoledne potvrdil, že dohoda je hotová.
„Přišlo finální stanovisko města, ve kterém je deklarováno, že klientům vyhoví prakticky ve všem,“ sdělil Ondrúš. Všichni podle něj dostanou zpátky kupní cenu a ti, kterým vznikla škoda, obdrží náhradu v plné výši.
„Ve třech případech půjde i o polovinu úroků z prodlení,“ uvedl s tím, že zpočátku nechtěl obvod ani město uznat takřka nic.
Okolnosti vzniku skládky a určení odpadu budou předmětem dalšího zkoumání. Radnice tvrdí, že o ní nevěděla.
Parcely v ostravském obvodu Hošťálkovice jsou na místě bývalé pískovny, kterou však za socialismu zavezli vším možným, ale i nebezpečným odpadem.
