Sníh a mráz na přelomu roku horaly potěšil, radost mají běžkaři i bruslaři

  9:34
Spokojeni jsou s průběhem vánočních svátků a přelomu roku provozovatelé hotelů, vleků a dalších zařízení v Beskydech i v Jeseníkách. A díky vývoji počasí mohli být spokojeni i návštěvníci hor. Právě mrazy, které dorazily během Vánoc, umožnily zasněžování sjezdovek a daly zimní sezoně podobu, na jakou provozovatelé horských středisek čekali od začátku prosince. Z mrazu se těší i bruslaři v nížinách.
Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou...
Mrazivé dny využívají v Moravskoslezském kraji bruslaři. Na snímku jsou hokejisté na přehradě Baška na Frýdecko-Místecku. Chladné počasí přetrvá po většinu tohoto týdne. (4. leden 2026) | foto: Jan Smekal

Zatímco plné hotely na Silvestra jsou v horských střediscích pravidlem, počasí se letos výrazně podepsalo i na návštěvnosti během celých svátků. Na své si přišli nejen sjezdaři, ale také pěší turisté a s menším zpožděním i běžkaři. Na zamrzlých vodních plochách se objevili bruslaři.

V Jeseníkách, například ve Skiareálu Karlov v Malé Morávce, přišel zásadní obrat na Štědrý den.

„To se konečně dostavily mrazy i přírodní sníh, čehož jsme okamžitě využili. Mohli jsme naplno rozjet zasněžování a postupně rozšiřovat provoz areálu,“ popsal konec roku mluvčí střediska Boris Keka.

Zatímco ještě krátce před Vánocemi fungovala v Karlově pouze jedna lanová dráha, od 25. prosince už byly v provozu tři a zaměstnanci areálu postupně otevírali další sjezdovky.

„Mezi dvacátým sedmým a třicátým prosincem se návštěvnost blížila kapacitním limitům střediska, a to u denního i večerního lyžování,“ doplnil Boris Keka.

S mrazem se sněhové podmínky zlepšují. A Beskydy se začaly plnit lyžaři

Podle něj se do hor sjížděli jak hosté na silvestrovské pobyty, tak lidé z širšího okolí, kteří vyrazili na jednodenní lyžování ve chvíli, kdy zima dorazila také do nižších poloh.

Karlovští podle něj dál pokračovali v dosněžování, aby si vytvořili zásoby sněhu na zbytek sezony a byli připraveni i na nadcházející jarní prázdniny.

Procházky do hor

Podle Tomáše Raka, ředitele sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, byl obraz vánočních prázdnin v regionu díky počasí hodně zajímavý.

„Počasí zpočátku nepřálo klasickým zimním sportům, takže lyžaře a běžkaře částečně nahradili lidé, kteří se chtěli jen projít a užít si zimní přírodu,“ uvedl Tomáš Rak.

V Jeseníkách se tak podle něj během svátků přirozeně mísili lidé mířící na sjezdovky s pěšími turisty a dalšími návštěvníky hor.

A specifickou skupinou během Vánoc byli podle Raka běžkaři. „Ti si museli na ideální podmínky počkat až po Novém roce,“ podotkl Rak. „Potřebujeme ještě o něco víc sněhu, aby se na běžeckých tratích vytvořila kvalitní vrstva sněhu, ale podmínky se výrazně zlepšily a dál se zdokonalují. Teď už upravujeme prakticky všechny běžkařské lokality.“

Vánoční prázdniny pozitivně hodnotí také podnikatelé v Beskydech. „Zájem byl o něco vyšší než v minulém roce. Během svátků byla střediska zaplněná a celkově se pohybujeme minimálně na úrovni loňské sezony, spíše mírně nad ní,“ zhodnotil průběh závěru roku Zdeněk Blinka, předseda sdružení Unihost sdružujícího majitele hotelů, restaurací a penzionů hlavně v beskydské části kraje.

Klíčovou roli podle něj sehrálo počasí, které umožnilo technické zasněžování a přilákalo hlavně jednodenní lyžaře z blízkého okolí.

Jednodenní výlety

Blinka odhaduje, že dlouhodobé statistiky by mohly být ještě lepší. „Beskydy jsou silně závislé na krátkodobých pobytech a jednodenních návštěvnících,“ doplnil Zdeněk Blinka. „Uvítali bychom proto systematičtější podporu cestovního ruchu ze strany kraje podobně jako tomu bylo v Jeseníkách například u voucherů na ubytování.“

Zvýšený nápor lidí během vánočních svátků potvrdily i statistiky členů Horské služby České republiky. V období od 20. prosince do 4. ledna zasahovali horští záchranáři v Jeseníkách u 133 událostí, v Beskydech u 65 případů.

Jeseníky tak patřily k těm vytíženějším horským oblastem republiky, i když zůstaly pod úrovní Krkonoš. Ve dvou případech musela v Jeseníkách zasahovat letecká záchranná služba.

