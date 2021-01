Vidí závodníky a pak jdou do hor v teniskách, nechápe záchranář turisty

V posledních dnech museli vaši kolegové opakovaně pomáhat lidem, kteří se do hor vydali s nedostatečnou výbavou. Co se to děje? Je to nějaký nový trend?

To, že lidé chodí na hory nedostatečně oblečení a vybavení, není nic nového, to je dlouhodobý trend. Je to částečně dáno jejich nezodpovědností, částečně i tím, že vidí v televizi záběry ze závodů, jako je třeba Lysacup, kdy závodníci běhají jen v teniskách a s lehkým vybavením, a tak si myslí, že je to normální. Ale proč to tak dělají, to opravdu netuším.

Nikdy jste se jich po zásahu neptali, co je to napadlo?

Třeba nedávno jsme pomáhali slečně, která nebyla oblečena úplně nejlépe. Byla promrzlá. Když jsme se jí pak ptali, řekla, že se najednou rozhodli, že pojedou na hory. Někdy mi to přijde, jako že lidé vyměnili nákupní centra za hory, ale jedou tam stejně oblečení, jako by jeli do toho nákupního centra.

Je velký nárůst počtu lidí na horách? Máte více zásahů?

Je to tak i tak. Protože se nelyžuje, máme méně zásahů u zraněných lyžařů na sjezdovkách, výrazně méně. Zato je více zásahů ve volném terénu.

Je v Beskydech nějaké krizové místo, kam vyjíždíte častěji?

Takové místo asi není, ale teď jsou lidé všude. Chodí i na místa, kam dříve chodil jen málokdo. Dříve se chodilo hlavně na taková populární místa, kde byly třeba hospody a podobně. Takže bylo hodně lidí na Lysé, na Pustevnách, na Radhošti, na Smrku už jich bylo méně. Dnes se to stírá, lidé chodí všude.

Je to dáno i tím, že jsou zavřené hospody? Že si řeknou, že si na Lysé neposedí, tak mohou zkusit Smrk?

Fungují výdejová okénka, takže to občerstvení tam nějakým způsobem je, ale tím důvodem to být může. Začalo to už na jaře, při prvním zavření, kdy jsem najednou potkával lidi na místech, kde dříve skoro nikdy nebyli. Ale to je jen má spekulace.

Jak je důležité mít do hor dobrou výbavu?

Mít dobré oblečení, výbavu, jako jsou třeba nesmeky a podobně, je hodně důležité. Na horách se počasí může změnit velice rychle. A ty zlomy mohou být velké. Třeba i během tří hodin se může teplota změnit o více než dvacet stupňů.

Jeden z posledních známých případů byl, když jste pomáhali dvojici, která si vyrazila ze Šancí na Lysou horu, na niž ale nedošla, obrátila se a při návratu navíc sešla z cesty.

Já jsem u toho zásahu osobně nebyl, ale kolega mi vyprávěl, že se dostali do koryta potoka a byli už dost rezignovaní a smíření, že tam už zůstanou, když jsme je našli.

Kolik vás vlastně v Beskydech je pro takové zákroky?

Je nás tady dvanáct stálých zaměstnanců, kteří se střídáme ve službách. Na zimu přijímáme další sezonní pracovníky, ti jsou momentálně čtyři, k tomu máme ještě spolupracovníky na dohodu, ale ti teď nefungují, ti jsou určení pro jednotlivá lyžařská střediska, abychom tam byli fyzicky přítomní. A k tomu je padesátka dobrovolných členů po jednotlivých okrscích.

Jaké okrsky v Beskydech máte?

Když to vezmu od severu, tak je to Velký Polom, Javorový, Lysá hora, Gruň, Pustevny, Soláň a Kohútka v Javorníkách.

Čili se ve dvanácti stálých zaměstnancích staráte o plochu od Velkého Polomu až po Javorníky?

Máme tři takzvané pracovní obvody. Jedno středisko máme na Javorovém, druhé je ve Frýdlantě nad Ostravicí, třetí na Pustevnách. V každém obvodu jsou čtyři zaměstnanci.

Soláň a Kohútku pokrýváte odkud?

Ty pokrýváme z Pusteven. Dojezdové časy a vzdálenosti jsou velké, ale co se dá dělat.

Při zásazích povoláváte na pomoc dobrovolníky, podobně jako třeba dobrovolné hasiče?

Dobrovolníci mají o víkendech rozpis služeb, podle toho, jak je kde potřebujeme. V zimě slouží většinou po dvou v jednotlivých střediscích. Pokud jde o akce většího rázu, například při hledání, tak to dobrovolníky svoláváme, to je potřeba co nejvíce lidí.

Vaši kolegové, tuším v Krkonoších, si před časem stěžovali, že nemohou najít nové spolupracovníky, že nemohou přijmout nové zaměstnance. Jak jste na tom vy?

Podobně, to je všude stejné. V současnosti bychom mohli přijmout nové členy, je tady takový záměr, řeší se to, ale jsme limitováni mimo jiné i tím, že mezi zaměstnance, profesionální členy horské služby, můžeme přijmout jen lidi z řad dobrovolné horské služby. A to jsou lidé, kteří mají svá zaměstnání, své životy, a ne každému by se třeba chtělo jít pracovat za možná méně peněz, než kolik mají nyní. Takže i když chceme někoho přijmout, nemáme často odkud.

Je nějaká doba, po kterou musí být případní zájemci členy dobrovolné horské služby, než se mohou dostat k profesionálům?

Žádné takové limity stanoveny nejsou. Ale dobrovolníkem se člověk nestane za čtrnáct dní. Je to záležitost minimálně roku. Je tam plno kurzů, uchazeč musí umět lyžovat, mít základy horolezectví, znát danou oblast. Je toho více. Někde máme přetlak zájemců, jinde zase nedostatek lidí.

Co byste potřebovali nejvíce?

Aby se lidé na horách ukáznili. To jde jedno s druhým.

V současnosti se hodně probírá, že lidé šli na hory v teplákách a teniskách, o Vánocích zase byly největším problémem kolony a ucpané cesty, kdy jsme měli třeba problém vyjet na Pustevny, kam jsme byli voláni kvůli resuscitaci člověka po infarktu. Takže práci nám nejvíce ulehčuje, když se lidé chovají, jak mají.

A materiálově?

V tomto ohledu si nemůžeme stěžovat, vybaveni jsme velice dobře, s tím problém nemáme. Pomáhají nám kraje i ministerstvo pro místní rozvoj, pod které spadáme. Problémy nám skutečně dělají jen lidé. Stát se může vždy někomu něco, ale jít takovým problémům naproti způsobem, jako to někteří dělají, to až někdy zůstává rozum stát.

Pomáhá vám třeba aplikace Záchranka?

Ta nám pomáhá hodně. Lidé mají často chytré telefony, ale neumí si v nich najít svou polohu. S aplikací Záchranka umíme určit polohu člověka v problémech okamžitě. Umíme to i v okamžiku, kdy tu aplikaci nemá, přes webové rozhraní této aplikace. Pak stačí takovému člověku poslat SMS zprávu a my už umíme zjistit, kde ji přijal. To nám opravdu hodně pomáhá. Problém je, když se lidem mobil vybíjí. Ale i o tom mluvíme stále dokola, a často to příliš bohužel nepomáhá.