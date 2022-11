Hoří, má panenko. Nepovedený hasičský ples míří do ostravského divadla

Na diváky podle tvůrců čekají velkolepé obrazy plné desítek plesajících účastníků lidové zábavy, tanec i živá dechovka, která ale hraje i spoustu současných hitů. „Dějištěm bude jeviště i hlediště, ples bude jakousi hlavní postavou příběhu. Přímo na scéně se bude točit pivo a dají si i diváci,“ řekla k blížící se premiéře mluvčí divadla Šárka Swiderová.

Adaptace filmového scénáře i režie představení se ujal Tomáš Svoboda. Pro potřeby hry připsal některé postavy – například konferenciérů Izabely Vydrové a Jiřího Sedláčka nebo Miloše Formana.

„Obsadil jsem nejen členy činohry a souboru muzikálu Národního divadla moravskoslezského, ale taky spoustu neherců a rodinných příslušníků herců, kterým zůstala jejich vlastní jména. Divák by navíc měl mít pocit, že on sám je na plese a že by si mohl i zatančit,“ přiblížil režisér Svoboda. „Chci zpřítomnit divákovi zážitek z divadla, které bude vtipné, zábavné a veskrze současné,“ doplnil.

Když uniformy vládnou civilistům

Představení ale bude hrát i na vážnější notu. „Zároveň tam bude přítomna jakási metafora moci. Lidé se moc snaží být důležití, důstojní, ale narážejí na limity, které jim do cesty kladou jejich povahy a často i míra jejich inteligence. A pak jsou tam lidé, kteří chtějí být šťastní a chtějí se prostě bavit,“ popsal režisér.

Ples organizují a snaží se shora řídit hasiči. „Uniformovaní lidé tu mají pocit, že vládnou mladým civilistům, i když to tak vlastně vůbec není. Vidím v tom určitou souvislost s dneškem, kdy vlastně opět vládnou lidé ve věku šedesát plus i lidé v uniformách a mladí lidé na to dost pasivním a rezignovaným způsobem koukají,“ podotkl Svoboda.

Premiéra představení v ostravském Divadle Jiřího Myrona je v sobotu 26. listopadu v 18.30 hodin.