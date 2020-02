Hodinek s planetáriem moc není, říká zručný řemeslník. Teď čelí další výzvě

„Podobné dělá jen jedna firma na světě,“ podotýká mladý tvůrce v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

Hodinky začal vyrábět Ondřej Berkus před deseti lety jako samouk. S každým dalším kusem se pokusil překonat sám sebe a experimentoval s různými komplikacemi, jak se říká různým funkcím navíc, které strojek má kromě hodinové, minutové a vteřinové ručičky.

Na kontě tak má například hodinky s věčným kalendářem, jež ukazují přesný datum včetně přestupných let, nebo s takzvaným tourbillonem, což je kombinace, kdy setrvačka není pevně přichycena a spolu s celým krokovým ústrojím se točí pořád dokola.

Jeho snem je vyrobit hodinky, které v sobě budou kombinovat retrográdní věčný kalendář, tourbillon a navíc budou mít i odbíjení. „Kombinace tourbillonu a odbíjení je považována za úplný vrchol hodinařiny a komplikací,“ vysvětluje Berkus.

Můžete své nové hodinky popsat?

Nade vším hodinky ukazují hodiny a minuty, pod tím se po svých vlastních oběžných drahách pohybují první čtyři planety solárního systému vyrobené z různě obarvených titanových kuliček. Jsou zpřevodované tak, že budou potřebovat korekci jednou za tisíc let.

Detailní pohled na hodinky s planetáriem

Jak se zrodil nápad na výrobu takového stroje?

Přijel za mnou zákazník s náčrtky své představy hodinek. Sedíme nad tím a já se ho ptám: Co je tohle? A on říká, že si tam představuje kousek meteoritu, a do něj tečky, ať to vypadá jako vesmír. A já na to, že takhle ne, že se to musí hýbat. Takže jsem si vzal měsíc na to, abych spočítal, jestli se do hodinek planetárium vejde, nebo ne. Za dva týdny jsem to měl vymyšlené. S výrobou jsem začal začátkem loňského roku, teď je to hotové.

Existuje na světě něco podobného?

Podobné hodinky vyrábí jen jedna prestižní polonezávislá firma, která navíc byla schopna do toho malého prostoru, který je k dispozici, vtěsnat všech osm planet sluneční soustavy. Což bych chtěl také jednou dokázat, protože ty planety mne baví.

Vy se chystáte vyrobit náramkové hodinky, které v sobě budou kombinovat několik náročných komplikací: retrográdní věčný kalendář, tourbillon a také odbíjení. Jak jste na tom s jejich přípravou?

Je to hodně náročná záležitost, kdysi jsem říkal, že složitější je jen orloj, a chci se na ni dobře připravit. Spojit jednotlivé komplikace dohromady, tak aby se neovlivňovaly, je totiž poměrně těžké. Proto si chci nejprve postupně vychytat a vyladit všechny jednotlivé prvky. V hodinkách, které mezitím vyrobím, se objeví zvlášť každá komplikace, které mají být v těch složitých hodinách pohromadě. Teprve až je budu mít doladěné, dám to všechno do jedněch hodinek. Mám tedy rozdělané hodinky, které mají jen tourbillon, a připravuji další, které mají retrográdní datumovku.

Která z těch zmíněných funkcí je technicky nejsložitější?

Nejtěžší ze všeho bude odbíjení. Zvukové komplikace jsou totiž velmi náročné na přesnost. Musíte maximálně šetřit energií, aby to fungovalo, aby se nepoškozovaly součásti hodinového soukolí. Když dáte moc silnou pružinku, bude vám vymílat osy a ozubení. Musíte to odbíjení vyladit s co nejnižším množstvím energie a nejmenším kroutivým momentem.

Jsou náramkové hodinky s odbíjením hodně výjimečné?

Hodiny s odbíjením jsou poměrně běžné, vyrábí se jich několik desítek typů. Velké firmy, které na jejich výrobu mohou využít pokročilý software, to zvládají, ale pořád to nakonec musí nějaký člověk dva měsíce ladit, aby to sedlo a fungovalo. Ručně vyráběné byste ale spočítal na prstech jedné ruky.

Vyrábíte jen několik kusů hodinek ročně. Jak jste na tom se zákazníky?

Mám jich dost i bez nějaké reklamy. Lidé si mne najdou sami. Teď vezu třeba jedny hodinky zákazníkovi do Dubaje. Našel si mne na sociálních sítích a domluvili jsme se na osobním setkání, takže se těším, že se někam podívám. Ale pořadník nemám. Loni mi například dva zákazníci kvůli osobním problémům odřekli převzetí již hotových hodinek. Obojí jsem dal na internet, že jsou volné, a do pěti minut měly majitele.

Říkáte, že vezete hodinky do Dubaje, na internetu jsou o vás články v angličtině, to už máte takové jméno i v zahraničí?

Do zahraničí jde asi pětina toho, co udělám. Ale do Dubaje jdou mé hodiny poprvé a teď se mi například přihlásil zákazník až z Kalifornie. A jméno? Teprve loni jsem po vcelku intenzivním nátlaku začal dávat na své hodinky drobný podpis. Ale nemyslím si, že to bude tak, že cena mých hodinek bude časem stoupat, protože jsou od Berkuse. To vlastně ani nechci. Raději vyrábím hodinky pro lidi, kteří jim rozumí a které to baví, ne pro ty, kteří se chtějí chlubit tím, že na ruce nosí věhlasné značky.