Petice halu hobbymarketu nezachránila, Plato nabídlo pomoc v bývalých jatkách

Než umělci najdou nové zázemí pro své komunitní centrum, mohou část aktivit dočasně přesunout do ostravské městské galerie Plato.

„Od konce září do února 2025 vytvoříme v našem hlavním sídle, tedy ve zrekonstruovaných jatkách, z fragmentů jednotlivých funkčních objektů sloužících nyní v Bauhausu jako knihovna, bistro nebo setkávací prostor, dočasné zázemí pro komunity a jejich aktivity,“ uvedl ředitel galerie Plato Marek Pokorný.

Dodal, že tak chce získat čas pro město a jednotlivé aktéry, aby mohli plánovat případný vznik podobného komunitního místa. „Tento projekt jsme si pracovně nazvali Vzpomínky na budoucnost a jeho součástí bude také ohlédnutí za tím, co pro Plato a komunity, které si ho nakonec osvojily, bývalý hobbymarket znamená,“ zmínil Pokorný.

Přestože město na uzavření budovy trvá, nebrání se, pokud si umělci nové prostory najdou, finančně jejich činnost podpořit, například formou grantu.

„Vždy jsme podporovali aktivity sloužící k rozvoji města a není důvod, proč by to teď mělo být jinak. Nevylučuji ani to, že se budeme po novém objektu dívat a pokud by se takový objevil, umělcům ho nabídneme,“ uvedl primátor Jan Dohnal po více než hodinovém jednání zastupitelů s iniciátory výzvy Bauhaus končit nemusí.

Iniciátoři na jednání zastupitelstva opět po zastupitelích města žádali zachování tohoto objektu. Alespoň do doby, než bude jasné, jak město s uvolněným prostorem naloží. Petici za zachování současných aktivit v objektu zatím podepsalo více než 2600 lidí, včetně významných osobností kulturního života.

Na jednání zastupitelů podpořili iniciátory výzvy i někteří zastupitelé. Jsou přesvědčeni, že provoz v areálu Bauhausu ukončuje město předčasně. Poukazují na to, že aktivity konané v tomto místě zlepšují image města v celém Česku a jsou oceňovány jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Dohnal naopak tvrdí, že uzavření a následné zbourání budovy je nezbytné. Důvodem je podle něj skutečnost, že objekt není v dobrém technickém stavu a pokud by v něm měl provoz pokračovat, vyžádal by si investice, které jsou ve chvíli, kdy je objekt určen k demolici, nezdůvodnitelné. „Dům určený k demolici opravovat ani dál provozovat nebudeme,“ uzavřel Dohnal.