Nejprve cinkání klíči, hlasité protesty a nakonec kopání do dveří jednoho z kabinetů. Za nimi se zamčení ukrývali nový ředitel školy Pavel Olšovský, jeho zástupce a sekretářka. Ti pak na místo zavolali policii.
„V úterý 2. prosince dopoledne vyjížděli policisté na oznámení do školského zařízení v Hnojníku, kde došlo k poškození dveří, což bylo zaevidováno jak přestupek proti majetku. Současně šetří okolnosti možného přestupkového jednání proti občanskému soužití,“ potvrdila redakci iDNES.cz událost policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Jako první o vzpouře dětí informovala televize CNN Prima News, které se na místě podařilo získat i svědectví jedné z žákyň. „Hrozně moc děti se domluvilo, šli jsme na tuto chodbu, cinkali klíči a volali jméno Adam Gallus,“ řekla reportérům dívka.
Zmíněný Adam Gallus je jednou z klíčových postav sporu. Jakožto oblíbený učitel zdejší školy vyhrál výběrové řízení, ale nakonec nebyl ředitelem jmenován. Místo něj vedení obce pověřilo funkcí Pavla Olšovského. A to se rodičům ani dětem nelíbí.
Potíže začaly s odchodem bývalé ředitelky
Kořeny problémů se vinou do předchozího období, kdy ředitelkou hnojnické školy byla Dagmar Tobolová. Ta z funkce odešla na konci předchozího školního roku po předchozích dlouhodobých sporech se starostkou obce Dagmar Malíkovou. Už tento odchod považují rodiče místních žáků za problém.
„I díky úspěchům školy se Obec Hnojník stala Vesnicí roku 2025, kde jste sama prezentovala její významnou roli a spolupráci se spolky. Přesto jste od svého nástupu opakovaně z důvodu osobní antipatie usilovala o odvolání ředitelky Tobolové, což nakonec vyústilo v její rezignaci a odchod ze školy,“ psala například starostce na facebookové stránce Hnojník žije jedna z místních maminek. Podle jejích dalších slov od letošního června, kdy ředitelka Tobolová oznámila svůj odchod, podalo ve škole výpověď 16 zaměstnanců.
„Skutečně mohu říct, že jsem odstoupila po dlouhodobém tlaku ze strany paní Malíkové, který trval celých 14 let, od mého nástupu do funkce, zhoršil se ale poté, co se paní Malíková stala starostkou,“ potvrdila pro iDNES.cz bývalá ředitelka školy Dagmar Tobolová.
Starostka následně jmenovala dočasným vedením školy Pavla Olšovského, který s ní byl shodou okolností na společné kandidátce uskupení Volba pro kraj v krajských volbách v roce 2020. V říjnu se pak uskutečnilo výběrové řízení, v němž komise jako vítězného kandidáta vybrala učitele školy Adama Galluse.
Členové školské rady ale už předem projevili obavy z toho, že vedení obce nebude respektovat výsledky konkurzního řízení. „Starostka a místostarosta se zavázali, že ředitelem MZŠ a MŠ Hnojník bude jmenován kandidát výběrového řízení, který se na základě usnesení výběrové komise umístí na 1. místě,“ stojí v zápisu školské komise.
Starostčin slib byl lichý
Že jejich obavy nebyly plané a naopak lichý byl starostčin slib, ukázaly následující události. Předpokládané jmenování Galluse do funkce od 1. listopadu se totiž neuskutečnilo, starostka nakonec ředitelem na začátku prosince jmenovala Pavla Olšovského, který skončil ve výběrovém řízení na druhém místě.
Deník, který se kauzou zabývá, přinesl i informaci o tom, že Gallus byl v polovině listopadu předvolán do ředitelny, kde na něj kromě dočasného ředitele čekali i starostka, místostarosta, zástupce ředitele a jejich advokát, kteří mu vytkli administrativní pochybení při zapisování rozvrhu a za opakování této chyby mu pohrozili výpovědí. Gallus se proti tomu údajně ohradil a starostka mu pak podle Deníku navrhla, že pokud podepíše, že se vzdává vítězství v konkurzu, bude za to jmenován zástupcem ředitele školy. Gallus však dle informací Deníku odmítl, oficiálně se k situaci vyjadřovat prozatím nechce. Redakci iDNES.cz se s ním také nepodařilo spojit.
Rodiče dětí na vyhrocenou situaci reagovali už v listopadu otevřeným dopisem. Odpověď starostky na něj pak napětí ještě eskalovala. „Konkurz proběhl 20. 10. 2025 a byla jsem připravena jmenovat nového ředitele k 1. 11. 2025. Avšak v hospodaření školy, majetku i dokumentaci byly zjištěny nesrovnalosti, které si vyžádaly sjednání nezávislého auditu hospodaření školy s majetkem obce,“ napsala starostka. „Stejně tak, jako je výsledek konkurzu jen doporučující, avízovaný termín (listopadové jmenování Adama Galluse ředitelem – pozn. red.) je jen předpokládaný, ničeho tím tedy neporušuji,“ uvedla také Dagmar Malíková.
„Vy i současný prozatímní ředitel šíříte tvrzení o údajném špatném hospodaření a nesrovnalostech v dokumentaci. Tato obvinění jsou však v přímém rozporu s výsledky kontrol oficiálních kontrolních orgánů – České školní inspekce i červnového auditu hospodaření, který provedl Krajský úřad MSK. Všechny kontroly proběhly bez závad a neprokázaly nic, co by nasvědčovalo pravdivost Vašich tvrzení. O těchto skutečnostech jste byla informována, jsou zaznamenány ve výročních zprávách školy a protokoly Vám byly předány při předání školy dne 31. 8. 2025, což je písemně doloženo,“ bránila se slovům o nesrovnalostech v hospodaření bývalá zástupkyně ředitelky školy Irena Hencová.
„Auditu se nebojím, hospodaření školy bylo v pořádku a probíhalo v souladu se všemi právními předpisy. Nařčení ze strany starostky se ale budu muset bránit právní cestou,“ řekla redakci iDNES.cz bývalá ředitelka školy Tobolová.
Rodiče vyjadřují své rozhořčení
Situace ve škole se nelíbí především rodičům. „My už z toho tři měsíce nespíme a čekáme s čím děti přijdou ze školy, kdo další odchází,“ uvedla například další z maminek. „Výsměch všem pedagogům, rodičům i žákům samotným. Všichni si dobře uvědomujeme, proč od 29. 9. neproběhlo doposud žádné zastupitelstvo obce a zatím není žádné ani vyhlášeno. Tam by totiž ti rodiče, jejichž dětí se údajně situace ve škole nijak nedotýká, mohli nahlas říct, že to je lež,“ napsal v komentáři pod starostčiným dopisem jiný rodič.
„My rodiče si přejeme, aby škola fungovala co nejlépe, věříme, že snad i Vy. Současná fluktuace a celkový chaos naznačují, že fungování školy má k ideálu daleko. Pan Gallus nebyl v dřívějším vedení školy, takže současný audit by neměl jeho jmenování bránit. Pakliže jsou jiné skutečnosti, tak je prosím sdělte veřejnosti,“ oponovala starostčině odpovědi další matka.
Rodiče se chtěli k věci vyjádřit při slavnostním rozsvěcování vánočního stromu v obci, ale nebylo jim to umožněno. Poté už následovala úterní vzpoura dětí ve škole. Aktuální situaci odmítla starostka komentovat. „K základní škole se vyjadřovat nehodlám, od toho je tam pan ředitel,“ řekla do telefonu Malíková.
Žádná revoluce, říká ředitel
„Nedošlo tu k žádné revoluci. Ohlášená akce žáků se pouze vymkla z rukou, kdy třídní učitelé nezvládli situaci ohlídat,“ komentoval dění po dotazu iDNES.cz současný ředitel školy Pavel Olšovský.
Odhadl, že se akce účastnilo okolo sedmdesáti dětí zejména z druhého stupně. „Nemám nic proti tomu, aby vyjádřily svůj názor, musí se to ale dít normálně, demokratickou cestou,“ podotkl ředitel.
V následujících dnech už pak podle něj ve škole probíhala výuka v klidu. „Policie nyní vyšetřuje, kdo konkrétně dveře poškodil,“ řekl Olšovský, který i nabídl svůj názor, proč byl nakonec ředitelem jmenován on. „Pan Gallus je výborný učitel, ale nemá žádné zkušenosti s vedením školy, zatímco já jsem už ředitele dělal. Proto se zřejmě vedení obce rozhodlo pro mne.“