V hlučínském kostele připravili expozici o světcích, nově je otevřená i věž

„Chceme návštěvníkům přiblížit, jaký byl dopad kultu světců na běžný život obyvatel,“ popsal ředitel muzea Metoděj Chrástecký.

Druhé části expozice dominuje zvětšená a speciálně nasvětlená kopie vzácného renesančního obrazu Ukřižování, jehož originál farnost půjčila Arcibiskupskému muzeu v Olomouci.

Na vyhlídku ve věži, která je vysoká 47 metrů, musí návštěvníci vystoupat po točitém schodišti. Úpravy v kostele a vybudování expozice stály skoro 7 milionů. Přispělo na to město Hlučín i kraj.

Lidem se z věže nabídne pohled na město a jeho okolí, zároveň si tam připomenou patrony stávajících i dnes již neexistujících sakrálních objektů města Hlučína.

Cesta k nebesům je výsledkem společného projektu města, farnosti a muzea z roku 2021.

„Jsem velmi ráda, že se projekt podařilo zrealizovat. Zpřístupňuje podkroví našeho kostela veřejnosti – historický klenot, ale zároveň také symbol naší bohaté kultury a tradice. Díky této iniciativě mohou obyvatelé i návštěvníci města objevit nové pohledy na naši architekturu a prohloubit své spojení s minulostí. Věřím, že přinese inspiraci všem, kteří se vydají po této neobyčejné cestě,“ řekla starostka Hlučína Petra Tesková.

Schodiště a lávky

„Vzniklo nové točité schodiště do věže a lávky nad chrámovou lodí a presbytářem. Zatímco schodiště zajišťuje výstup ke zvonům a vyhlídku na město a okolí, lávka umožňuje vstup do krovu k naší stálé expozici, kterou jsme rozvrhli do dvou částí,“ popsal ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký.

„Dlouho jsme hledali něco, co by se do tohoto nádherného prostoru hodilo. Ze všech námětů nakonec vykrystalizovala idea představit patrony sakrálních objektů města a ukázat reálný dopad kultu světce na běžný praktický život obyvatel města,“ doplnil Chrástecký.

První část expozice se nachází nad klenbou chrámové lodi a je věnována patronům, kterým jsou nebo v minulosti byly zasvěceny kostely a kaple v Hlučíně.

Druhá část expozice je situována nad presbytář. Jedná se o zvětšenou stylizaci vzácného renesančního obrazu Ukřižování z Hlučína, jehož originál zapůjčila hlučínská farnost do Arcibiskupského muzea v Olomouci.

„Cesta k nebesům není jen fyzickou stezkou v podkroví kostela, ale má také duchovní symboliku. Prostor ukrytý pod krovem připomíná mistrovství dávných stavitelů. Je to výjimečná příležitost pro všechny, aby se zamysleli nad svým vlastním duchovním putováním a objevili krásu, kterou v sobě naše historie a víra ukrývají,“ uvedl farář Petr Rak.

Příkladem patrona prezentovaného v nové expozici, je kult svatého Jana Nepomuckého, který zapříčinil vznik stejnojmenného náboženského bratrstva, jehož posláním byla starost o duchovní potřeby členů, ale i o sociální výpomoc.

Jiným příkladem je dnes již neexistující špitál, který vznikl při kostele svaté Markéty a obyvatelům Hlučína sloužil po téměř čtyři staletí.

Tato stálá výstava je přístupná od úterý do pátku od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 17 hodin. V sobotu od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. V neděli bude lákat veřejnost vždy odpoledne od 14 do 17 hodin.

Práce na úpravách podkroví, které trvaly od ledna do července letošního roku, provedla firma Fichna - Hudeczek na základě projektu architekta Jiřího Halfara. Expozici realizovala firma LN-Design.