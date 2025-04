Koupací sezona na Hlučínském jezeře není jistá. Extrémně jej znečistily povodně

Město Hlučín prostřednictvím příspěvkové organizace Sport a kultura Hlučín, která má jezero na starosti, už provedlo obměnu okolo čtyřiceti procent znečištěné povodňové vody za čistou z řeky Opavy.

„Dali jsme dohromady odborníky, kteří kvalitu vody v jezeře po povodni monitorují a jsou schopni navrhnout další opatření ke zlepšení stavu. Teď ale záleží na tom, jak si poradí příroda,“ sdělil ředitel organizace Petr Staš na veřejné besedě na téma Štěrkovna, která přilákala mnoho lidí.

„Rve mi to srdce, když vidím, jak je jezero zničené,“ uvedl například Ivan Kantorík z jachetního klubu, který má na Štěrkovně padesát let základnu. Upozornil, že v minulosti si jezero s povodněmi pokaždé poradilo a do čtrnácti dnů se pročistilo.

„Bývala tady nejčistější voda z širokého okolí,“ dodal. Teď podle něj natekla do jezera nejšpinavější povodňová vlna z polí ještě dříve, než se voda přelila přes hráz.

Myslí si, že jde o důsledek úprav nápustného objektu v souvislosti s první částí rekonstrukce Štěrkovny. „Udělejte s tím něco, protože jinak to příště dopadne stejně,“ vyzýval osmdesátiletý jachtař.

Například Robert Michal z Kozmic přinesl na důkaz špatné situace v jezeře kelímek se vzorky uhynulých měkkýšů, kteří mají podle něj vliv na čistotu vody. „Včera jsem na jezeře byl a je tam nová dvoucentimetrová vrstva kalu,“ oznámil muž, který vidí letošní sezonu skepticky.

Michal navrhl jezero vybagrovat. Jeden rybář se pak ptal, jestli nejsou kapři v jezeře toxičtí a může je jíst.

Povodňová vlna zanesla do nádrže, která má rozlohu přes 130 hektarů, obrovské množství bahna a jiného znečištění. „Z odebraných vzorků jsme dospěli k odhadu, že během záplavy se tam dostalo asi šest set tun nerozpustných látek ve formě sušiny,“ uvedl bývalý dlouholetý pracovník Krajské hygienické stanice v Ostravě se specializací na hygienu vody Radim Mudra.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Jako důchodce přijal nabídku ze Sportu a kultury Hlučín, kde má teď na starosti vše související s vodou. „Stalo se, že povodeň přišla v polovině září, kdy okolní pole byla již sklizena, a do vody se tak dostaly tuny materiálu, který by tam v červenci nebyl,“ doplnil Mudra.

Více fosforu i indikátorů fekálního znečištění

Špatnou kvalitu vody potvrdila po povodni analýza zdravotního ústavu. „Mikrobiologické ukazatele, které jsou indikací fekálního znečištění, byly oproti vzorkům z minulé koupací sezony až patnáctinásobně vyšší,“ informoval Mudra.

Další měření provedl vedoucí biologických laboratoří Povodí Odry Daniel Vařecha, který si nabral první vzorky z jezera loni na podzim a podruhé tento týden. „V listopadu jsem zjistil velké množství fosforu, ale od té doby už nastal zjevný pokles,“ uklidňoval posluchače Vařecha.

Právě fosfor je významný kvůli možnému rozvoji toxických sinic, které si nikdo na Štěrkovně nepřeje. „Voda je stále zakalená, vzorky ale dopadly lépe. Teď uvidíme jak se bude situace vyvíjet v souvislosti s oteplováním. Už se začínají objevovat hnědé řasy,“ podotkl.

Jezero je nyní napuštěno do obvyklé výšky. Ředitel Staš vysvětlil, že důležitý okamžik nastal na začátku ledna, kdy skončila oprava zničeného nápustného žlabu a zároveň přišla zpráva z Povodí Odry, že kvalita v řece Opavě se díky upouštění z Kružberku zlepšila.

„Takže jsme ještě upouštěli a zároveň jsme intenzivně napouštěli z řeky. Tak jsme proměnili obrovské množství vody,“ popsal.

S obnovou rovnováhy v jezeře už podle něj pomáhají také rybáři. „Chci také apelovat na zřizovatele, aby požádal o posouzení protipovodňových opatření, které byly součástí první etapy revitalizace Štěrkovny,“ dodal Staš.