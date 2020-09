Místní část Hlučína vyzývá vedení města, aby zabránilo splavování bahna

„Za čtyři roky od této události vedení města neudělalo nic, co by do budoucna mohlo zabránit takovým škodám. Letos došlo k mírnému splavu začátkem léta na ulici Kozmické. První zářijový den po mírném, ale celý den trvajícím dešti hrozil další splav. Situaci je třeba řešit,“ konstatoval Tomáš Matýsek, darkovičský občan a předseda spolku Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky.

Právě on se s veřejnou výzvou obrátil na vedení hlučínské radnice. Vodou a bahnem z okolních polí trpí v nepravidelných intervalech především ulice Kozmická a K Mýtu a jejich obyvatelé se děsí každého deště. Zatím se ale podle místních neuskutečnilo žádné opatření, které by pravidelnou erozi půdy zmírnilo.

Matýsek radnici vyzývá k jednání s vlastníky pozemků a jejími nájemci, aby změnili zemědělskou praxi. Navrhuje změnu tvarů pozemků, jejich velikosti i způsobu obhospodařování.

Uvádí, že podle údajů v historických pramenech a vzpomínek pamětníků postihují bleskové povodně Darkovičky od 60. let 20. století, kdy se malá políčka spojila ve velké půdní bloky.

Radnice: Situaci vyřeší poldr

„Konkrétně v Darkovičkách dnes půdní blok mezi ulicemi K Mýtu a Kozmickou představuje souvislou monokulturu na ploše zhruba 50 hektarů,“ sdělil.

Hlučínská radnice odmítá, že by byla v problému nečinná. Chystaný poldr by měl situaci vyřešit už příští rok.

„Pro rok 2021 je připravována výstavba poldru v severozápadní části Darkoviček. Zároveň jednáme o možnosti dalšího poldru v uvedené lokalitě,“ upřesnila mluvčí hlučínské radnice Kristina Neničková.

Dodala, že radnice jedná i s vlastníky a nájemci polností, změna je ale dlouhodobější záležitostí, předpokládá se v období od jednoho do čtyř let.

Obnova cest komplikuje manipulaci se stroji

„Mám obavu, že s ohledem na stávající strojní a technické vybavení aktuálně hospodařících zemědělců nejsou navrhovaná opatření v dohledné době realizovatelná,“ konstatoval starosta Hlučína Pavel Paschek.

Existence velkých polních ploch je u Darkoviček předmětem sporů už několik let. Spolek Žít s krajinou dlouhodobě prosazuje obnovení historických polních cest, kde vysazuje stromy a keře, jež by lány rozdělily. Po obnově tří se proces zadrhl, komplikují totiž manipulaci s velkými zemědělskými stroji.

Případ poničení stromů na jedné z cest dokonce řeší policie (podrobněji zde). Město podle starosty Pascheka musí vzít v potaz zájmy všech dotčených stran.

„Záměr stále pokračuje. Jednáme se zemědělci o realizaci dalších polních cest,“ dodala mluvčí Neničková.