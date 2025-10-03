Historii ostravských kaváren mapuje nová výstava, ve městě měly silnou tradici

  8:44, aktualizováno 8:44
Historii ostravských kaváren od první republiky přes období komunistického režimu do současnosti přibližuje nová výstava v Ostravském muzeu. Autoři se zabývají také kávou jako rostlinou a společenským fenoménem. Výstava skončí až příští rok na podzim.
Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede...
Ostravské muzeum 1. října zahájilo výstavu Ostravská kavárna, která provede historií kavárenského života ve městě od počátku 20. století až po současnost. Přináší příběhy legendárních kaváren i autentické předměty. Končí 27. září 2026. | foto: Martin Popelář

Kavárny Praha, Elektra, Fénix a Palace patřily k nejslavnějším ostravským kavárnám v centru města a kurátoři výstavy se zaměřili právě na ně. Podniky vznikly ve dvacátých až třicátých letech minulého století, kdy se z Ostravy díky dolům a hutím stávalo stále významnější průmyslové centrum.

„I ve městě uhlí a železa kavárenská kultura možná překvapivě zapustila velmi silné kořeny. A právě kontrast mezi dělnickým charakterem města a světem luxusních kaváren dává tomuto fenoménu zvláštní význam,“ uvedla hlavní kurátorka výstavy Eva Ševčíková.

Kavárny jako oázy odpočinku a společenského dění byly svědky proměn v časech svobody i nesvobody a každá doba na nich zanechala stopy.

Éra komunistického budování nešla s kavárenskou elegancí dohromady. Protikavárenskou politiku, která šla ruku v ruku s režimní nenávistí k buržoazii, dokládají kurátoři heslem z padesátých let: „Povaleči z kaváren do polí a továren.“

Každé ze sledovaných období autoři přibližují autentickými předměty. Například z kavárny hotelu Palace se dochovaly kroniky, do nichž se mohou návštěvníci začíst.

Mezi exponáty jsou dobové porcelánové servisy, mlýnky či kávovary. „Z Národního technického muzea máme zapůjčený kávovar Merkur tuzemské výroby z roku 1943, který nebyl nikdy použitý,“ přiblížil další kurátor Jiří Sochorek.

Návštěvníci se také dozvědí, odkud se káva do Ostravy dovážela.

Atmosféru jednotlivých období vybraných kaváren přibližují audiovizuální a interaktivní materiály. „Jde například o ukázky z filmů, ve kterých se objevují ostravské kavárny, nebo rozhovory o kávě s různými osobnostmi,“ doplnila mluvčí muzea Andrea Trojáková.

K současnému kavárenskému životu v Ostravě se mohou vyjádřit i návštěvníci tak, že zaznamenají do interaktivní mapy města své oblíbené kavárny.

Jedním z témat ze současnosti, která výstava prezentuje, je projekt Kukang Coffee, jenž propojuje produkci kávy ze Sumatry s ochranou zvířat.

Muzeum k výstavě připravilo pestrý doprovodný program. „Chystáme například workshopy s kávovými profesionály, komentované prohlídky a vzdělávací program pro školy,“ doplnila Trojáková.

Scénografii výstavy Ostravská kavárna, která potrvá do konce září příštího roku, vytvořila Renata Slámková. Autorkou ilustrací a grafické podoby je výtvarnice Tereza Jirků Váňa.

