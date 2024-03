Koalice s Bělicou jako hejtmanem nemá problém, opozici vadí četné funkce

Bělica se stane třetím hejtmanem za jeden rok, když loni v červnu odstoupil Ivo Vondrák, který se ve zlém rozešel právě s ANO. Podle dostupných informací se taková četnost hejtmanů za téměř čtvrtstoletí novodobé existence krajů nikde jinde dosud „nepodařila“.

Při dubnovém hlasování zastupitelů zřejmě nelze očekávat nějaká překvapení, protože krajské koalice ANO, ODS s podporou TOP 09, KDU-ČSL a SOCDEM má v 65členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 41 hlasů.

Do zvolení nového hejtmana ho zastupuje dosavadní první náměstek Jakub Unucka. Jak zdůraznil, pro jeho ODS bylo prioritou rychlé řešení krizové situace.

Bělica si místo primátora asi chce ponechat

„Proto jsme rozhodnutí klubu ANO respektovali a půl roku před volbami nežádali zásadní změny ve složení krajské koalice,“ vysvětlil.

Naznačil také, že si Bělica nejspíše hodlá ponechat nejen funkci poslance, ale také primátora. „Uvedl, jak by chtěl svou práci rozdělit, a souhlasili jsme, že tak by to umožnilo plnohodnotnou práci hejtmana,“ popsal Unucka bez bližších podrobností.

Náměstek pro kulturu a lídr lidovců Lukáš Curylo zopakoval, že rozhodnutí ANO respektuje.

„Mají největší zastupitelský klub krajské koalice, který má podle koaliční smlouvy právo na křeslo hejtmana. Pro nás je klíčové, abychom pokračovali ve strategických projektech, zejména je důležité začít se stavbou Černé kostky, tedy centrem digitalizace, vědy a inovací,“ připomněl Curylo letošní zahájení investice za 2,6 miliardy korun.

Vondrák: Havířov neměl strategický projekt

Opozice už tak pozitivně nominaci Bělici na post hejtmana nevidí. Josefu Babkovi (KSČM), někdejšímu prvnímu náměstkovi hejtmana, se nelíbí jeho předpokládaná kumulace funkcí. „Kraj potřebuje hejtmana na sto procent, ne aby neustále přejížděl mezi magistrátem, krajským úřadem a Poslaneckou sněmovnou. To je špatně,“ konstatoval Babka.

Bývalý hejtman Ivo Vondrák předeslal, že pět zastupitelů hnutí Otevření a konstruktivní, což jsou bývalí zastupitelé hnutí ANO, Bělicu nepodpoří. „Hlavním důvodem je to, že pan Bělica vede Havířov, který například na rozdíl od Karviné nepředložil jediný strategický projekt v rámci rozvoje kraje. Proto o něm ani nemůže nic vědět,“ poukázal.

Pirátka Zuzana Klusová konstatovala, že Bělica není politikem, kterého by podpořili. „Podle našeho názoru je to po panu Krkoškovi z bláta do louže,“ povzdychla si.

Konec politické kariéry Jana Krkošky: