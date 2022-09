Na Havířovských slavnostech spadl kolotoč, na místě je 12 zraněných

„Zasahujeme na místě, je tam pět posádek a přibližně 12 zraněných lidí. Rozsah poranění upřesníme později,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. Jeho slova potvrdil i mluvčí hasičů Petr Kůdela.

„Zasahujeme, jsme na místě, nemám bližší informace. Až zásah skončí, budu vědět více. Nevím, kdy se to stalo, jsou tam nějací zranění,“ řekl iDNES.cz.

Multižánrová akce se v Havířově koná od pátku do soboty, během dne vystupují známé kapely jako No Name, Slza či Kabát, nebo zpěvačka Lucie Bílá. Pro děti je zde dětská zóna a další doprovodný program.