Kruhový objezd, most i silnice. Řidiče v Havířově čekají velké trable

„Řidiči projíždějící Havířovem se budou muset obrnit trpělivostí,“ potvrdila havířovská mluvčí Rosalie Seidl Pokorná.

Největší obavy panují z opravy kruhového objezdu. Všichni si totiž vzpomínají na dopravní kalamitu při loňské rekonstrukci jen malé části okruhu. A nyní se počítá s výměnou asfaltu dokonce po celém jeho obvodu. Přitom do křižovatky ústí šest silnic a denně tudy projede asi třicet tisíc automobilů.

Jízdu po okruhu nyní komplikují četné praskliny, nerovnosti a většinou jen záplatované výmoly, ostatně poslední plošná oprava takzvaného velkého rondelu se prováděla před třinácti lety, kdy tam přibyly i semafory.

„Udělali jsme teď maximum, aby v dopravě nevznikl chaos. Například jsme domluvení s Ředitelstvím silnic a dálnic, že na velkém kruhovém objezdu se bude pracovat mimo dopravní špičku, tedy od sedmnácti hodin odpoledne do pěti hodin ráno,“ nastínil havířovský náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Nejnáročnější část se bude dělat o svátku

Přípravné práce začnou ve středu 8. listopadu a vše by mělo skončit 20. listopadu. Úplné uzavření kruhového objezdu není možné, doprava proto bude v obou směrech svedena do jednoho pruhu. Nejnáročnější část, tedy frézování a pokládání nové vozovky, chce město nasměrovat do doby státního svátku 17. listopadu, kdy je prodloužený víkend, a tedy i nižší intenzita dopravy.

Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal potvrdil, že zásadní práce se budou provádět v termínu od 15. listopadu. až 19. listopadu. „Vše podstatné sdělíme v předstihu,“ přislíbil.

Podle magistrátního náměstka bude zásadní míra ohleduplnosti řidičů. „Proto všechny moc vyzývám, aby byli opatrní a dbali všech značení a omezení,“ řekl Niemiec s tím, že magistrát bude o aktuálních omezeních v dopravě informovat na svých webových stránkách.

Stavbaři se na okružní křižovatce nesmějí zpozdit, protože na ně navazuje rozsáhlá rekonstrukce železničního mostu přes Ostravskou ulici, tedy čtyřproudovou spojnici I/11 mezi Ostravou a Havířovem. Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy práce souvisí s tříletou rekonstrukcí havířovského nádraží.

„První omezení na silnici v souvislosti s pracemi na železničním mostu jsou plánovaná od 4. do 19. prosince, kdy se předpokládá uzavírka rychlých pruhů,“ sdělil mluvčí.

Tím však omezení neskončí, byť ve vzdálenějším časovém horizontu. „Rekonstrukce první poloviny mostu začne na jaře. Během ní je plánována uzavírka pásu silnice ve směru na Ostravu, a to od 12. února do 7. července. V létě pak naváže rekonstrukce druhé poloviny mostu, tam ještě budou termíny upřesněny,“ shrnul mluvčí Gavenda.

A do třetice se Havířova, ačkoliv na opačném konci města, týká i oprava Frýdecké ulice směrem na Horní Bludovice a Frýdek-Místek. Počítá se s úplným uzavřením v délce zhruba 1,6 kilometru, a to od napojení pod Bludovickým kopcem až k ulici U Lipek. Opravy mají trvat tři týdny.

Řidiči v Havířově se zprávy o opravách dozvídají postupně a neskrývají pochybnosti. „Bude to hrůza. Jestli do toho napadne sníh nebo přimrzne, tak pak doslova masakr,“ zhodnotil Petr Pawlas.