V pekařství havířovského Globusu řádili hlodavci, deratizaci chystá i město

Hlodavce objevili v havířovském Globusu pracovníci Státní zemědělské a potravinové inspekce během úřední kontroly. Problémy byly v prostorách výroby a skladu pekařských výrobků, skladu cukrárny a úseku pekařství. Tuto část proto nechali inspektoři uzavřít, zbytek supermarketu fungoval v normálním provozu.

„Prostory naší pekárny jsme již ve čtvrtek ráno po důkladném úklidu a odborné rozšířené deratizaci znovu otevřeli. Zvýšili jsme také míru i četnost úklidů napříč provozní dobou, denně provádíme několik důkladných monitoringů prostor, současně jsme zabezpečili prostor proti vniknutí hlodavců zvenčí,“ informovala mluvčí Globusu Aneta Turnovská.

Podle mluvčí se hlodavci v Globusu objevili poprvé. „Věříme, že souhrn zostřených opatření bude natolik účinný, že se již nebude tato politováníhodná situace opakovat,“ doplnila mluvčí.

Zákazníci uzavření oblíbeného pekařství překvapilo. „Nakupuji tady už roky a bylo tady vždy čisto, i ve srovnání s ostatními supermarkety v Havířově. No snad si teď dají stokrát větší pozor,“ komentovala situaci jedna ze stálých zákaznic Vlasta Gwuzdová. „Byl to šok. Doufám, že problém byl jen v pekárně a ne jinde. Pečivo tady raději na chvíli vynechám a nakoupím jinde,“ podotkl další ze zákazníků Tomáš Jakubec.

Problémy s hlodavci však zřejmě nejsou jen v supermarketu, ale v celém městě. Havířovský magistrát totiž ve stejnou dobu na svých stránkách upozornil na speciální celoplošnou ochrannou deratizaci proti potkanům, která ve městě bude probíhat v říjnu kvůli zvýšenému výskytu hlodavců. „Jedná se o plánovanou ochrannou deratizaci, stejná probíhala i loni na podzim a letos na jaře,“ objasnila Jana Vichrová z odboru sociálních služeb s tím, že podle ní však jde o obecně závaznou vyhlášku, tudíž nemá s děním v Globusu nic společného.

V kraji to letos není poprvé, co Státní zemědělská a potravinová inspekce uzavřela některou z prodejen. Kvůli hlodavcům to byl na konci července například velkoobchod Picado v Šenově u Nového Jičína či v dubnu sklad prodejny potravin v Dolní Lomné.