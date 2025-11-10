Fenka spadla do patnáctimetrové studny, z vody ji museli vytahovat hasiči

  12:30,  aktualizováno  12:30
Zachránit psa z hluboké studny se podařilo hasičům ve čtvrtek v Chotěbuzi na Karvinsku. Jeden z hasičů se pro fenku už za tmy spustil na laně a zvíře vytáhl.

Do patnáct metrů hluboké studny naplněné zčásti vodou spadla 6. listopadu navečer v Chotěbuzi fena jménem Sára. Na pomoc černému psu vyrazily tři jednotky hasičů: ti profesionální ze stanice Český Těšín a z Karviné a pak místní dobrovolní.

„Hasiči nad studnou umístili záchrannou trojnožku, díky které do studny spustili hasiče vybaveného dýchacím přístrojem a záchranným postrojem,“ popsala zásah mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Podle ní fena pád do hlubiny přežila bez zranění. „Během pár minut tak byla Sára zpět u svých majitelů a radovala se z připravené misky s jídlem,“ doplnila mluvčí.

