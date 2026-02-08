Zatímco v roce 2023 hasiči v regionu řešili takových případů devět, předloni to bylo už 18 a loni 20. Podobně výrazně rostou i škody způsobené požáry.
„Baterie hoří nejčastěji při nabíjení, kvůli kutilským úpravám, případně vinou dlouhodobého skladování koloběžek, které samy začnou hořet,“ zmínil náměstek krajského ředitele hasičů Miloš Střelka s tím, že větším problémem než kola poháněná bateriemi jsou elektrokoloběžky.
Poukázal i na to, že když s experty rozebírali bateriové systémy, ukázalo se, že některé jsou důmyslné, jiné však naopak jednoduché. „Trh umožňuje přísun levnějších výrobků, a to bude problém,“ konstatoval náměstek Střelka.
Problémy podle něj nezpůsobuje ani tak nabíjení baterií v rodinných domech, protože tam jde pak případně o požáry například v garážích nebo dílnách, mnohem naléhavější situace přetrvává v bytových domech.
Poukázal například na květnový případ v Ostravě-Dubině, kde v bytě v osmém poschodí panelového domu začala hořet baterie elektrokoloběžky.
„Baterii nabíjeli na chodbě poblíž vchodových dveří. Když po hlasitém syčení a praskání následoval výbuch baterie, žena v sousedním obývacím pokoji chtěla okamžitě reagovat, ale prudký rozvoj požáru už jí nedovolil pokoj opustit,“ popsal hasič.
VIDEO: Tak hoří elektrokoloběžka. Stroj za sto tisíc měl jet do servisu
Žena se proto nejprve přemístila k otvoru po oknu vyraženém i s rámem tlakovou vlnou, pak kvůli žáru vystoupala na venkovní parapet. „Naštěstí si všimla, že kousek od ní vede hromosvod a statečně slezla dolů,“ poznamenal Střelka.
Hasiči proto chtějí, aby se například zrovna elektrokoloběžky nemohly nabíjet přímo v bytech. Podílejí se proto na zpracování analýzy těchto požárů za roky 2023 a 2024.
„Na základě těchto výsledků budeme tlačit právě legislativce k tomu, aby se nějakým způsobem zatlačilo na to, aby je občané neukládali v bytech, ale v nějakých speciálních místnostech,“ řekl Němčík.