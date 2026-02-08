Elektrokoloběžky hoří stále častěji, varují hasiči. Chtějí zákaz nabíjení v bytech

  10:18,  aktualizováno  10:18
Tak by to dál nešlo. Moravskoslezští hasiči varují před rostoucím počtem zásahů kvůli hořícím elektrokoloběžkám a elektrokolům. Zvláště jim vadí, že lidé nabíjejí baterie v bytech, kde jim pak plameny často znemožňují únik a navíc oheň ohrožuje další obyvatele. Navrhují proto změnu legislativy.
Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024)
Likvidace požáru elektrokoloběžky v centru Ostravy (6. února 2024) | foto: HZS MSK

Zatímco v roce 2023 hasiči v regionu řešili takových případů devět, předloni to bylo už 18 a loni 20. Podobně výrazně rostou i škody způsobené požáry.

„Baterie hoří nejčastěji při nabíjení, kvůli kutilským úpravám, případně vinou dlouhodobého skladování koloběžek, které samy začnou hořet,“ zmínil náměstek krajského ředitele hasičů Miloš Střelka s tím, že větším problémem než kola poháněná bateriemi jsou elektrokoloběžky.

Poukázal i na to, že když s experty rozebírali bateriové systémy, ukázalo se, že některé jsou důmyslné, jiné však naopak jednoduché. „Trh umožňuje přísun levnějších výrobků, a to bude problém,“ konstatoval náměstek Střelka.

Souhlasíte s případným zákazem nabíjení baterií elektrokoloběžek v bytech?

Problémy podle něj nezpůsobuje ani tak nabíjení baterií v rodinných domech, protože tam jde pak případně o požáry například v garážích nebo dílnách, mnohem naléhavější situace přetrvává v bytových domech.

Poukázal například na květnový případ v Ostravě-Dubině, kde v bytě v osmém poschodí panelového domu začala hořet baterie elektrokoloběžky.

„Baterii nabíjeli na chodbě poblíž vchodových dveří. Když po hlasitém syčení a praskání následoval výbuch baterie, žena v sousedním obývacím pokoji chtěla okamžitě reagovat, ale prudký rozvoj požáru už jí nedovolil pokoj opustit,“ popsal hasič.

VIDEO: Tak hoří elektrokoloběžka. Stroj za sto tisíc měl jet do servisu

Žena se proto nejprve přemístila k otvoru po oknu vyraženém i s rámem tlakovou vlnou, pak kvůli žáru vystoupala na venkovní parapet. „Naštěstí si všimla, že kousek od ní vede hromosvod a statečně slezla dolů,“ poznamenal Střelka.

Hasiči proto chtějí, aby se například zrovna elektrokoloběžky nemohly nabíjet přímo v bytech. Podílejí se proto na zpracování analýzy těchto požárů za roky 2023 a 2024.

„Na základě těchto výsledků budeme tlačit právě legislativce k tomu, aby se nějakým způsobem zatlačilo na to, aby je občané neukládali v bytech, ale v nějakých speciálních místnostech,“ řekl Němčík.

Autor: