Obnova ostravského Domu umění končí, interiér provrtaly kilometry kabelů

  8:34
Renovace vnitřních prostor Galerie výtvarného umění v Ostravě - Domu umění za téměř devět milionů se blíží ke konci. Malíři začišťují a bělí stěny provrtané kilometry nových kabelů.
Galerie výtvarného umění Ostrava prošla rekonstrukcí. Na snímku ředitel JIří...
Galerie výtvarného umění Ostrava prošla rekonstrukcí. Na snímku ředitel JIří Jůza. (18. prosince 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Podstatnou částí rekonstrukce byla modernizace zabezpečovacího systému,“ uvedl ředitel galerie Jiří Jůza.

V menší z přízemních místností už visí fotografie Viktora Koláře, Fedora Gabčana, Jiřího Davida či Romana Poláška, které na výstavě Syrová přitažlivost přiblíží hornickou Ostravu.

Návštěvníky Domu umění, od jehož otevření uplyne v roce 2026 sto let, čekají změny ve vestibulu, který se hlavně díky speciální výmalbě a novým svítidlům více přiblíží původnímu stavu.

„Věřím, že návštěvníci ocení renovaci a nové uspořádání pokladny, galerijního obchodu, šatny a toalet,“ uvedl Jůza.

Slavnostní znovuotevření galerie, která bude v příštím roce vystavovat především poklady ze svých depozitářů, bude 13. ledna.

Oslavy století

V roce 2026 Dům umění v Ostravě oslaví sto let od svého otevření. „Při této příležitosti připravujeme bohatý výstavní a doprovodný program,“ řekl ředitel.

S oslavami jubilea se pojí také ukončené úpravy budovy. „Cílem bylo přiblížit její vzhled původní podobě z roku 1926 a zároveň zvýšit pohodlí pro návštěvníky,“ vysvětlil Jůza.

„Po více než patnácti letech bylo obměněno vybavení vestibulu a přilehlých prostor. Vznikl nový vstup s pokladnou, obchod s publikacemi a drobným designem i dětská zóna. Obnovy se dočkaly toalety, zadní schodiště i zabezpečovací systém,“ nastínil ředitel.

