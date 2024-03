Na Karvinsku chtějí kvůli stavbě gigafactory referendum. Odstěhujeme se, varují

Místním lidem se příliš nelíbí, že haly za 200 miliard korun mají být postaveny na ploše 280 hektarů v místech, kde jsou teď pole, louky a lesní remízky se zvěří a ptačí oblastí chráněnou ekology. A bojí se, že kvůli fabrice se sedmi tisíci zaměstnanci se zcela změní ráz obce.

Stavbu odsouhlasili i zastupitelé Moravskoslezského kraje. „Plocha vyhovuje svou velikostí, blízkostí elektrárny Dětmarovice a napojením na dálnici a železnici,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová. Továrna podle zastupitelů znamená rozvoj kraje v oblasti školství, zdravotnictví, dopravní infrastruktury i občanské vybavenosti.

Petice má přes dva tisíce podpisů

Lidé z Věřňovic ale se stavbou nesouhlasí. „Abychom dali jasně najevo, že nejsme jen jednotlivci, kteří žijí v domech v těsném sousedství plánované stavby, sepsali jsme petici. Za necelý týden, co se o stavbě začalo veřejně mluvit, ji podepsaly více než dva tisíce lidí a denně přibývají podpisy další,“ sdělila organizátorka petice Lenka Černochová, která je přesvědčena, že obec obyvatele podpoří a vyhlásí proti stavbě gigafactory referendum.

„Pokud ho nevypíší radní sami, vyzveme je k tomu,“ shodují se odpůrci stavby. Starosta obce Pavel Buzek aktuálně předpokládá, že Dolní Lutyně referendum vyhlásí. „Ve středu jsem všechny na mimořádné schůzce seznámil s fakty, které zatím znám. Na zastupitelstvu v polovině dubna se budeme referendem určitě zabývat. Já osobně v něm obyvatele podpořím,“ ujistil starosta.

„To, co se teď děje, má tak rychlý spád, že čím dřív se to udělá, tím líp. Občané jsou v obrovské nejistotě, my víceméně taky. Každý den jsou nové informace, mění se to každou hodinu,“ doplnil starosta pro ČTK. Zastupitelstvo by podle něj v dubnu mohlo schválit konání referenda i otázky, o nichž by obyvatelé hlasovali. Referendum by se pak mohlo uskutečnit v červnu souběžně s volbami do Evropského parlamentu. „Počítáme s referendem, ať ho vyhlásí kdokoliv. Na otázkách určitě budeme spolupracovat s petičním výborem,“ řekl Buzek.

„To se raději odstěhujeme jinam“

„Žiju tu pětačtyřicet let a každé ráno v létě posloucháme doslova ptačí koncerty. V zimě zase sledujeme srny spásající ozimy na poli. Přijít o tohle všechno? To se odstěhujeme jinam,“ netajil znechucení Jan Filip žijící v ulici U Kulturního domu, která s pozemky budoucí fabriky těsně sousedí. On i jeho žena petici podepsali.

Obavy, co bude dál, má i sousedka Filipových. „Není možné, aby na polích, kde roste pšenice, kukuřice nebo řepa, najednou stála továrna a nikdo s námi nic neřešil,“ uvedla žena, jež si nepřála být jmenována.

A nejde podle ní jen o nedaleká pole a louky. „Teď nás tu žije kolem šesti set. Všichni se známe a víme, že si tu v ulicích mohou bezpečně hrát děti. Někteří z nás klidně chodí do obchodu a nechávají vrátka do zahrad otevřená. Pokud tu bude sedm tisíc zaměstnanců bůhví odkud, pocit bezpečí zmizí.“

Gigafactory řeší i okolní obce

Více informací o stavbě žádají po vládě rovněž starostové obcí kolem Dolní Lutyně, a to jak starosta Dětmarovic Ladislav Rosman, tak bohumínský Petr Vícha.

„Nikdo z nás není proti tomu, aby Moravskoslezský kraj získal velkého investora pro rozvoj regionu. Zvlášť když dochází k útlumu těžby uhlí a řeší se problémy s velkými zaměstnavateli, aktuálně s Liberty Ostrava,“ shodli se starostové. „Musíme však hájit zájmy našich obyvatel a trvat na tom, aby příchod investora nijak nesnížil kvalitu života lidí, kteří zde žijí.“

V posledních dvaceti letech přitom nebojují obce proti fabrice ve Věřňovicích poprvé. Před sedmnácti lety tu měla stát automobilka Hyundai, kterou nakonec postavili jinde. Možná i proto, že oblast je záplavovým územím.

„Investice nesmí zhoršit záplavové podmínky,“ konstatoval místostarosta Bohumína Lumír Macura. „Musí tu zůstat protipovodňová ochrana Nové Vsi, Šunychlu, Věřňovic a dalších lokalit podél toku Olše, kde jsou prokazatelně špatné odtokové poměry.“

Vyřešená podle starostů není ani otázka dopravy. „Roky usilujeme o obchvat Skřečoně, Dolní Lutyně a Dětmarovic. Hovoříme o něm v podstatě od doby, co u nás v Dětmarovicích dostavěli elektrárnu, a stále ho nemáme, jen sliby,“ upozornil dětmarovický starosta Ladislav Rosman.

Starostové se bojí pracovníků z ubytoven

V neposlední řadě starostové neznají ani odpovědi na otázku, jaká by měla být profesní a sociální skladba případných zaměstnanců.

„Jaký bude typický zaměstnanec tohoto zatím neznámého investora? Bude to kvalifikovaná pracovní síla, které se už teď nedostává stávajícím podnikům, nebo naopak nekvalifikovaná, která tu bude v noci pobývat po ubytovnách a dělat nepořádek? To jsou věci, které neznáme, a chceme, aby s námi stát případnou diskusi zahájil,“ shodli se starostové, kteří chtějí mít jistotu, že firma bude zaměstnávat kvalifikované odborníky.

„Máme zájem o příliv mladých vzdělaných obyvatel, kteří by se díky profesní příležitosti v našem mikroregionu usadili a zakládali zde rodiny. Naopak nikdo z nás nestojí o levné, často zahraniční pracovní síly, dočasně dovážené na ubytovny,“ konstatoval například starosta Bohumína.

A odpovědi na otázky kolem fabriky chtějí slyšet i místní. Třeba jen proto, aby věděli, co je čeká. „Narodila jsem se tu já i moje dcera. Žije tu zeť a dnes už i vnoučata. Mladí si postavili dům, aby děti vyrůstaly v přírodě. Pokud ji vytěsní fabrika, bojím se, že se odstěhují, a já tu zůstanu sama,“ povzdechla si 70letá Žofie Chorzempová.

Projekt budoucí továrny je zatím podle starostů obcí v pilotní fázi. Až prvotní průzkumy napoví, zda je vůbec realizovatelný. Do diskusí o výstavbě obří továrny se zapojily i ochranářské organizace. Ty podepsaly se státem dohodu o ochraně životního prostředí při realizaci strategického projektu u Dolní Lutyně, která jim umožní provézt průzkumné práce na daném pozemku.

„Pokud z vypracované studie vyplyne, že realizace průmyslové zóny Dolní Lutyně by vedla k celkovému zániku ptačí oblasti, jakákoliv kompenzační opatření jsou v takovém případě vyloučena a strany projektu nebudou činit žádné faktické ani právní kroky v další přípravě a realizaci projektu,“ sděluje se v dokumentu.