V referendu v Dolní Lutyni občané jednoznačně rozhodli proti gigafactory

Referenda se zúčastnilo 56,55 procenta voličů, takže hlasování je platné. Z 2 472 voličů dalo vedení obce mandát na vznesení námitek proti gigafactory 2176 lidí, což činí zhruba 88 procent z hlasů. Výsledky referenda jsou proto pro starostu, radní a zastupitele závazné.

Vyhlášení referenda o postupu vedení obce ve vztahu k plánované stavbě gigafactory, která by měla vyrůst na polích na jejím území, schválili zastupitelé Dolní Lutyně na Karvinsku už v pondělí 22. dubna.

„Zjistíme, jaká je síla občanů, kteří to tu nechtějí,“ komentoval bezprostředně po schválení referenda starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.

Boj o změnu územního plánu

Souhlas většiny obyvatel Dolní Lutyně znamená, že vedení obce bude mít oporu při jednáních o návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, zjednodušeně řečeno krajského územního plánu.

Ten dosavadní by totiž stavbu gigafactory na polích mezi Dolní Lutyní a místní částí Věřňovice neumožňoval.

Doslovné znění otázky, na níž v referendu obyvatelé obce odpovídali bylo sice krkolomné, ale podle autorů nutné.

„Souhlasíte s tím, aby obec Dolní Lutyně podala námitky, popřípadě připomínky proti návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která vytyčuje plochu areálu strategického podnikatelského parku na území Dolní Lutyně, a aby rovněž uplatňovala námitky proti povolení stavby areálu strategického podnikatelského parku? ptali se autoři referenda.

Nejen obavy z hluku

„Otázku pro referendum jsme cizelovali čtrnáct dní, radili jsme se s právníky, chtěli jsme, aby byla co nejvíc srozumitelná a přitom jsme nechtěli dostat obec do situace, kdy bychom třeba omezili její pravomoci a podobně,“ vysvětlil důvody složité otázky člen spolku Zachovejme Poolší připravujícího referendum Martin Bohoněk.

Dolnolutynští se proti možné stavbě gigafactory staví od samého začátku. Jak starousedlíci, tak nově přistěhovalí. Ti totiž ke klasickým obavám z hluku, množství cizích lidí v obci i snaze zachovat původní krajinu, přidávají i zklamání ze změny postoje kraje a vlády, které se v roce 2006, při jednáních o příchodu společnosti Hyundai do Nošovic zavázaly, že v Dolní Lutyni žádná průmyslová zóna nebude.

Slib tehdejší vlády i vedení kraje tehdy mimochodem vedl i ke konci odporu zástupců ekologických organizací proti stavbě automobilky v Nošovicích.

Výroba má být zahájena asi za čtyři roky

Ti po letech souhlasili s možnou změnou memoranda. Jeho nová podoba má umožnit případné průzkumné práce na pozemcích chystané zóny.

„Z vypracovaných studií musí bezpodmínečně vyplývat, za jakých podmínek nebude předmětný záměr Průmyslové zóny Dolní Lutyně nad přijatelnou míru negativně ovlivňovat okolní faunu a flóru, a především musí vyhodnotit, zda a v jaké míře záměr zasáhne do vodních poměrů na vodních tocích v Ptačí oblasti,“ stojí v nové podobě dohody se státem.

Pokud by se vše podařilo vyřešit, mohlo by se začít stavět během čtyř let.

„Investor tlačí, aby byla výroba zahájena v roce 2028, ale není to nepřekročitelná linie,“ konstatoval v rámci březnového představení projektu Dolnolutyňským David Petr z ministerstva průmyslu a obchodu. „Hrubé terénní úpravy by mohly začít v letech 2025 až 2026.“

Do té doby se ale musí ještě mnohé vyřešit.