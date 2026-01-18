Přitom chybělo málo a část památky mohla skončit na skládce. „Základní myšlenkou výstavy bylo ukázat návštěvníkům, co se děje za oponou muzea, a přiblížit jim profese a činnosti, které nejsou tolik vidět, v tomto případě naši restaurátorskou a konzervátorskou dílnu,“ uvedl vedoucí Světa Komenského Zdeněk Orlita.
Další snahou bylo ukázat sbírkové předměty spojené s regionem, v tomto případě padla volba na gotické okno z kostela v Jerlochovicích.
Pískovcové okno s největší pravděpodobností pochází někdy z období konce 14. století, tedy z doby, kdy ve Fulneku a okolí začal působit augustiniánský řád.
V depozitáři Muzea Komenského se přitom původně nacházelo jen několik kamenných fragmentů, avšak bez bližšího popisu. „Podařilo se mi dát dohromady dva středověké kamenné prvky, které jsme měli v depozitáři, a pasovaly k sobě. Nebylo však tehdy jasné, o co konkrétně jde,“ přiblížil restaurátor muzea Stanislav Kľučik.
Vzácný nález v evropském měřítku
Začal pátrat po tom, z čeho by fragmenty mohly pocházet, a přišel na to, že by se mohlo jednat o středověkou kružbu, výplň oken tehdejších sakrálních staveb. Další poznatky ukazovaly na kostel v Jerlochovicích. „Vydali jsme se tedy do Jerlochovic, zda se nám nepodaří nalézt další části,“ řekl Kľučik.
A výprava byla úspěšná. Dalších několik fragmentů gotického okna našli v hromadě suti u kostelní zdi. „Byly to další tři prvky, které se nám podařilo dopasovat ke dvěma našim. A jeden fragment nám pak přinesl i jeden fulnecký obyvatel, který se k němu kdysi nějak dostal. “
Díky tomu se nakonec podařilo seskládat rekonstrukci okna, k šesti původním prvkům bylo nutné přidat čtyři nově vyrobené.
„Z hlediska celé Moravy se jedná o unikát a vzhledem ke vzoru na kříži uprostřed okna, který odpovídá symbolice používané augustiniánským řádem, jde i o vzácný nález v evropském měřítku,“ podotkl Kľučik.