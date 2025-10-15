Úsměvy i atmosféra doby. Fotky na zámku dávají přibližují život Lichnovských

Volné chvilky s dětmi i s domácími mazlíčky, momentky z cestování přes oceán či první jízda autem. Pět desítek dobových fotografií rozmístěných po celé prohlídkové trase návštěvníkům zámku v Hradci nad Moravicí na Opavsku umožní nahlédnout do života posledních dvou generací Lichnovských, které v Hradci pobývaly.
Kastelán zámku v Hradci nad Moravicí Radomír Přibyla s některými z vystavených...
Kastelán zámku v Hradci nad Moravicí Radomír Přibyla s některými z vystavených fotografií. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Každý snímek v sobě ukrývá nejen tváře a úsměvy, ale také atmosféru své doby. Radostné okamžiky, tradice i zdánlivě obyčejné chvíle všechního dne, které dohromady vytvářejí obraz knížecí rodiny a jejího domova,“ uvedl kastelán zámku Radomír Přibyla.

Zvětšené dobové snímky z rodinného alba Lichnovských jsou k vidění v jednotlivých místnostech speciální podzimní trasy, jež spojuje nejreprezentativnější zámecké salony se soukromými prostorami i zámeckou kaplí či loveckou Hubertovou světnicí.

„Ukazují momenty ze života Karla Maxe Lichnovského a jeho ženy Mechtildy i jejich syna Viléma, jeho manželky Etelky a jejich dětí,“ konstatoval kastelán.

Právě Etelka a Vilém Lichnovští s dětmi Kristinou, Felixem a Lucií byli nuceni v závěru druhé světové války Hradec nad Moravicí opustit. „Rodina se uchýlila do Bavorska. V roce 1948 odtamtud pokračovali do Brazílie, kde již žil a podnikal Vilémův mladší bratr Michael,“ nastínil jejich další osudy Přibyla.

Kastelán zámku v Hradci nad Moravicí Radomír Přibyla s některými z vystavených fotografií. Ukazují například cestu Etelky a Viléma Lichnovských přes oceán.
Volný čas Lichnovští trávili také na zámku v Chuchelné, jenž jim rovněž patřil.
Etelka Lichnovská na koni.
Mechtilda Lichnovská s dýmkou.
Na fotografiích jsou k vidění volné chvíle rodiny nejen v Hradci, ale také v areálu zámku v Chuchelné, který Lichnovským rovněž patřil. Hubertovu světlici mimo jiné zdobí snímek kněžny Mechtildy s jezevčíkem Lurchem a s kocourem.

V kuřáckém salonu překvapí Mechtilda pokuřující fajfku, ve velkém přijímacím salonu oslní dvojice portrétních fotek Etelky. „Byla to tanečnice a zpěvačka z Bratislavy, bez ‚modré krve‘. Zprvu nebyla v rodině příliš vítaná,“ prozradil kastelán.

Další snímky ukazují, jak se rodina vozila kočárem, i její první jízdy novým automobilem. Zachycují také skotačení dětí, Mechtildu s prozaikem Karlem Krausem, s nímž se přátelila, či Etelku a Viléma na luxusní transoceánské lodi Rex, když v roce 1937 cestovali do Ria de Janeira. „Byla to jejich opožděná svatební cesta,“ dodal kastelán.

Mimořádný okruh je k vidění v říjnu vždy o víkendech a svátku 28. října a o prvním víkendu v listopadu.

