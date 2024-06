Ostravští studenti odhalili novou formuli. Postavili si ji i řídí sami

S prvním nápadem přišli studenti už v únoru 2013, aktuální model dostal jméno Vector 09.

Studenti závodní vozy vyvíjejí ve volném čase, většinu dílů vyrábějí sami a po dokončení vůz sami i pilotují.

S autem budou i letos soupeřit v mezinárodní soutěži, v níž se utkávají stovky týmů z celého světa. Musí splnit přes sto přísných bezpečnostních pravidel konstrukce vozu, obhájit svou konstrukci nebo vypracovat byznys plán pro potenciální investory.

„Jedná se o prestižní soutěž, která začínala v roce 1981 pod názvem Formula SAE ve Spojených státech, od roku 1998 existuje její evropská verze. Soutěž se pořádá také v Japonsku, Austrálii či Brazílii,“ uvedli zástupci týmu Formula TU Ostrava.

Ostravští strojaři se každoročně zúčastní dvanácti soutěží po celém světě. „Celkově se závodů účastní asi 800 týmů z celého světa. Soutěží se ve dvou kategoriích – formule se spalovacími motory a formule s elektrickým pohonem,“ vysvětlili.

Součástí závodů jsou i technické přejímky, kdy týmy musí prokázat, že monopost splňuje pravidla především ohledně bezpečnosti.

Výkon i bezpečí

Cílem projektu je podle tvůrců postavit závodní formuli, která je výkonná, dobře ovladatelná, spolehlivá a bezpečná.

„Měla by být také estetická, ekologická, s nejnižší možnou cenou, a to vše dle platných pravidel. Úkolem je tedy postavit závodní vůz, který co nejlépe splňuje uvedené požadavky. Na konci bude porovnán s návrhy konkurence a jen ten nejlepší se dočká sériové výroby,“ uvedli.

Potenciálním zákazníkem studentské závodničky je víkendový neprofesionální jezdec. „Každý tým si přitom prostředky pro stavbu formule shání sám.“