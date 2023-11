Vedení firem s odbory řeší kolektivní smlouvy, někde se vyjednávat nedaří

Také toto je velkým tématem při vyjednávání mezi zástupci zaměstnanců a firmami o nových kolektivních smlouvách. „Byl to jeden z důvodů našeho protestu. Pokud benefity přesáhnou polovinu průměrného platu, tedy přibližně 21 tisíc korun, tak vše nad tuto hranici vláda zdaní,“ vysvětlil Roman Ďurčo, předseda Odborového svazu Kovo. „Letos se s tím už nedá nic dělat, ale pro rok 2025 to chceme změnit. Nemyslíme, že by vláda z tohoto opatření mohla získat nějaké peníze.“

Zdanění benefitů přitom vládě nevyčítají jen odboráři. „Lidé si za ně kupují léky, chodí na masáže, jezdí na výlety. Nikdo si za ně nekupuje alkohol a podobné věci. Je to o tom, že si za ně mohou lidé třeba zregenerovat své tělo, které dostává ve výrobě zabrat,“ konstatoval Radek Strouhal, generální ředitel společnosti Vítkovice Steel, při své promluvě k protestujícím odborářům v rámci pondělního protestu proti vládě. „Benefity musíme škrtnout v podstatě na polovinu jen proto, abychom se vešli do vládního rozpočtu.“

Právě společnost Vítkovice Steel je jednou z prvních, které mají kolektivní smlouvu pro příští rok uzavřenu. „Zaměstnancům porostou mzdy a odměny při splnění stanovených kritérií celkově až o deset procent,“ přiblížila mluvčí společnosti Jana Dronská.

Bonusy firmy nabízí mimo jiné i kvůli hledání nedostatkových pracovníků na trhu práce. „K pokrytí rostoucí provozní potřeby aktuálně hledáme elektrikáře, paliče, jeřábníky či operátory hutní výroby,“ doplnila personální ředitelka Vítkovice Steel Žaneta Giel Sigmundová.

Vítkovice Steel letos předběhli například odboráři Dopravního podniku Ostrava. Ti podepsali novou kolektivní smlouvu už na konci června. Ta deklaruje navýšení mezd a zaměstnaneckých sociálních nákladů v roce 2024 o 153 milionů korun. Průměrná mzda přesáhne 40 tisíc korun. Zaměstnanci dopravního podniku budou historicky poprvé zainteresováni na tržbách z jízdného.

Někde se vyjednávat teprve začíná

Už v únoru podepsali kolektivní smlouvu v nošovické automobilce Hyundai. „Smlouva je na dva roky s tím, že se od ledna zvýší mzdy ve společnosti

o 7,8 procenta,“ konstatoval mluvčí automobilky Petr Michník.

Ne všude se ale vyjednávání daří tak, jak by si minimálně jedna ze stran přála. Například ve společnosti Sungwoo Hitech došla vyjednávání tak daleko, že se obě strany pokusí přivést k dohodě zprostředkovatel. Podobné problémy zde provázely kolektivní vyjednávání i dříve.

„Zprostředkovatel by měl nastoupit do konce měsíce. Nechceme to dělat jako loni, čili ke stávkové pohotovosti se ještě neuchylujeme, ale situace je velmi složitá,“ konstatoval odborový předák Sungwoo Hitech Jiří Sabo. „Začali jsme letos dříve než loni, mysleli jsme si, že jednání bude snadnější, ale nebylo tomu tak a jsme zase na konci roku.“

Jednání se teprve rozbíhají ve firmách, jako jsou Třinecké železárny nebo Hutní montáže. „Předložili jsme návrh k finanční části kolektivní smlouvy,

30. listopadu začínáme mzdový dodatek,“ konstatoval Vladimír Jurošek, odborový předák Hutních montáží.