Sweetsen fest pořadatelé přesunuli, bude v září. Druhé vlny se neobávají

Benefiční multižánrový festival každoročně navštěvují tisíce diváků. „Nemůžeme se srovnávat s Colours nebo Beats, přesto chceme dát najevo, že se svět nezastavil. Kdyby Sweetsen fest nebyl, znamená to, že jsme to zabalili. Člověk se sice musí přizpůsobit, ale chce to i zachovat si chladnou hlavu,“ říká ředitel festivalu Petr Korč.

Datum čtyřdenní slavnosti stanovili organizátoři na polovinu září. „Vždy jsme se s pomocí Sweetsen festu se školním rokem loučili, teď to bude opačně. Rádi bychom tak poděkovali všem, kteří byli v prvních liniích při zvládání koronavirové pandemie. Sweetsen fest bude jiný, budeme třeba častěji měnit místa konání koncertů. Jejich konkrétní podoba se zatím rýsuje, už teď ale víme, že se naše charitativní úsilí tentokrát zaměří na podporu samotných vystupujících umělců, kteří roky festival budovali,“ vysvětlil pořadatel.

Druhé vlny pandemie se neobává. „Jako členové organizace Festas, která doporučuje a sleduje pořádání festivalů, víme, že všechny podmínky nasvědčují tomu, že se festival uskuteční, aniž bychom dělali něco, co je nebezpečné. Případně uvažujeme i o regulaci počtu lidí, tak jak nám to doba trvání čtyř festivalových dní umožňuje,“ dodal Korč.