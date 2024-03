Ostravští lékaři pomáhají ženám s poporodní depresí, odhalí i skryté problémy

Dotazník vyplnila i paní Barbara, podle svých slov pro jistotu. „Jako druhorodička tuším, co mě čeká. Přiznávám ale, že po prvním porodu to doma bylo těžší. Plakala jsem, že to nezvládám, těšila jsem se, až manžel přijde domů,“ uvedla žena.

Dotazník, který vyhodnocuje Národní ústav duševního zdraví, naznačí, zda pacientce hrozí riziko poporodní deprese. Pokud ano, nabídnou jí lékaři možné podpůrné služby sociálních organizací. „Jednou z možností je psychoterapeutická či psychiatrické péče v ambulanci nemocnice,“ řekl vedoucí lékař porodních sálů FNO Richard Špaček.

Šestinedělí je podle lékařů pro zhoršení duševního stavu žen kritickým obdobím. Stále více jich ale přichází do nemocnice s psychickým problémem již před porodem.

Změny v organismu budoucích matek mohou podle Davida Škrdy z psychiatrického oddělení FNO aktivovat skrytá nebo dřívější, léčbou potlačená duševní onemocnění. Přispět k nim může i stres vyvolaný špatnými rodinnými vztahy, ekonomickou situací i sociálními sítěmi.

„Ženy v nich najdou množství vědecky nepodložených doporučení, která mohou vést k nahromadění stresu z toho, že je nesplňují,“ popsal Škrda. „Pacientky přijímáme od prvního trimestru se snahou jejich duševní stav stabilizovat nejen léky, ale také psychoterapií,“ podotkl.