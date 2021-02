Nemocnice má automat na rozbory vzorků, pracuje bez lidí a jejich chyb

Plně automatizovanou vysokokapacitní linku na zpracování biologických vzorků pustila ostravská fakultní nemocnice do provozu jako první v republice. Patří k nejlepším svého druhu na světě.

Za hodinu zpracuje až 600 vzorků a doba čekání na výsledky je o třetinu kratší. Přístroj umožňuje přepravu vzorků v elektromagnetickém poli až desetkrát rychleji než jiné dopravníkové systémy.



Poprvé v historii navíc nabízí i možnost přepravy vzorků oběma směry, a to pomocí přepínání polarity elektromagnetů.

„V českých laboratořích už sice existují automatické linky, ale nikde zatím nemají takovou konfiguraci jako u nás. Náš přístroj umožňuje udělat všechny analýzy včetně obslužných činností až po závěrečné skladování vzorků. V naší sestavě je pásovou linkou propojená řada modulů včetně pěti analyzátorů a máme možnost přidávat další systémy,“ nastínil přednosta Ústavu laboratorní medicíny David Stejskal, podle kterého jsou největšími výhodami novinky rychlost zpracování vzorků, omezení lidské práce a tím i chybovosti.

Zásah člověka jen minimálně

Automatický systém vyhodnocuje vzorky krve, moči, stolice a také slin. Zásah lidské ruky do celého procesu je přitom minimální. Zatímco dříve musel každý analyzátor obsluhovat jeden a v některých případech i dva lidé současně, kteří navíc museli neustále přenášet vzorky mezi jednotlivými samostatně stojícími analyzátory, nová automatická linka zvládne všechno sama.

„Jeden laboratorní pracovník nyní vloží zkumavku s biologickým materiálem do vstupního modulu a zbytek už zvládne automat. Dopravní pás přesune zkumavku do centrifugy, která oddělí sérum nebo plazmu od krevních elementů, pak vzorek přesune do analyzátorů, které jej zpracují. V případě potřeby dokáže linka také oddělit část vzorku do dalších zkumavek pro speciální vyšetření. A jelikož do těchto procesů nijak nezasahuje člověk, omezuje to výskyt lidských chyb,“ popsal Stejskal.

Novinka vylučuje záměnu i cílené zneužití

Zmínil i další schopnost automatu, která omezuje omyly a znemožňuje i cílené zneužití vzorků. „Po provedení všech požadovaných analýz je zkumavka zatavena speciální termofólií tak, aby zůstal odkrytý pouze čárový kód, a uloží ji na sedm dní do velkého chladicího skladovacího modulu, kam se vejde až 9 700 vzorků,“ dodal.

Tato lednice se nedá otevřít. „Pokud si lékaři dodatečně vyžádají další analýzu konkrétního vzorku, automat patřičnou zkumavku sám vybere, provede analýzu a poté vzorek opět bez zásahu člověka uloží do skladu, odkud po týdnu automaticky putuje do odpadu,“ vylíčil přednosta Ústavu laboratorní medicíny, který doufá, že podobné automatizace se postupně dočkají i další pracoviště.

S instalací plně automatické linky do stavebně připravených prostor začala nemocnice v listopadu, do plného provozu ji spustila tento měsíc.