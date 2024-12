Znělo to jako práskací kuličky, vzpomíná lékařka na vražednou střelbu v nemocnici

Od hrozného masakru, při kterém zemřelo sedm lidí a pachatel, uplynulo pět let. Psychicky labilní stavební technik Ctirad Vitásek z Ostravy, který si vsugeroval, že má rakovinu a nikdo ho nechce léčit, tehdy vtrhl se zbraní do zaplněné čekárny a začal střílet. Pak spáchal sebevraždu.

„Do té doby jsem znala podobné situace jen z filmů. V první chvíli jsem se proto zdráhala uvěřit tomu, že se něco takového může stát i v poměrně bezpečné České republice,“ vysvětluje lékařka, která tehdy poskytla raněným a vyděšeným lidem z čekárny první pomoc.

Místem činu dodnes prochází do své ordinace. „Z naší ambulance to nejde jinak než přes čekárnu. Dnes, když jsem vzpomínala, to nebylo jednoduché,“ líčí.

Občas cítí úzkost, když se ocitne v jakémkoliv uzavřeném prostoru. K památníku tragédie přinesla kytici a neubránila se slzám. „Pro přímé účastníky a pozůstalé to musí být nesrovnatelně horší,“ poznamenala.

K památníku přišla mezi prvními také dvaaosmdesátiletá žena ve světlehnědém kabátu. Na pietní místo položila růži. „To je za moji dceru Simonku,“ řekla.

Byla to souhra náhod, které přivedly její jednapadesátiletou dceru na traumatologii fakultní nemocnice. „Předtím si zlomila nohu. Cestou do práce v Ostravě – Přívozu zakopla,“ líčí žena.

Její syn, lékař a chirurg, tenkrát sestře pomohl, aby potřebnou operaci absolvovala v Ostravě – Porubě, byť manžel prý chtěl, aby se léčila jinde. Právě osudný den tam šla brzy ráno na kontrolu.

„Ještě jsme si toho dne volaly. Těšila se, až to bude mít za sebou a slíbila, že mi pak všechno povypráví. Z nemocnice se však nevrátila,“ vzpomíná důchodkyně. Na stejném místě postávala už před pěti lety, když média informovala, že v nemocnici se stalo něco hrozného.

Fakultní nemocnice Ostravě od té doby vylepšila bezpečnostní opatření, byť v obrovském areálu se spoustou budov a vchodů není reálné podchytit případného ozbrojeného vetřelce.

Bezpečnostní opatření jsou kvalitnější

Podle ředitele nemocnice Jiřího Havrlanta přibylo pracovníků ostrahy vybavených mobilní technikou i balistickými vestami. Všude jsou nejmodernější kamery a bezpečnostním centrem nemocnice se stal nový dispečink.

„Kromě toho pouštíme zaměstnancům vzdělávací videa a všichni musí chodit na pravidelná cvičení s cílem ochrany takzvaného měkkého cíle,“ shrnuje ředitel Havrlant.

Dvaačtyřicetiletý Ctirad Vitásek si podle policie vražedný útok delší dobu plánoval. Původně prý chtěl spáchat sebevraždu, ale pak si ujasnil, že nechce ze světa odejít sám. Ve fakultní nemocnici si vybral čekárnu, kde bylo hodně lidí.

Vešel tam a bez varování zasáhl zblízka devět pacientů. Dva z nich zranění přežili. Vitásek z místa činu ujel autem. Policisté ho zanedlouho vypátrali v Děhylově za Ostravou. Než ho stačili zatknout, zastřelil se.

Po loňském masakru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde útočník zastřelil 14 lidí, vraždění v Uherském Brodu z roku 2015, kdy tamní obyvatel usmrtil osm lidí, se jedná o třetí nejhorší masovou vraždu v historii České republiky.