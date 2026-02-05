Zakladatel společnosti Marlenka international Gevorg Avetisjan uspěl v regionálním kole soutěže EY Podnikatel roku už potřetí. Trofej převzal při středečním slavnostním vyhlášení ve Vile Na Landeku v Ostravě.
Porotu složenou převážně z předchozích držitelů titulu zaujala především jeho podnikatelská cesta. Do České republiky totiž Avetisjan přišel z Arménie bez znalosti jazyka i bez finančního zázemí.
První medové dorty pekl v troubě z druhé ruky a osobně je rozvážel odběratelům. Dnes jeho firma provozuje technologicky vyspělou výrobu a vyváží své výrobky do více než padesáti zemí světa.
„Je to výborný pocit. Člověk je z toho stále šťastný, protože je to ocenění práce za tolik let. Je to pro mě velká hrdost. Jako cizinec to vnímám možná ještě silněji,“ komentoval své pocity vítěz. „O to víc mě to motivuje pokračovat dál, bojovat a dál šířit dobré jméno České republiky do světa.“
Firmě se podle jeho slov nebývale daří. A další růst má podpořit i chystaná stavba nové továrny.
„Dnes vyvážíme do více než padesáti zemí a během dvou let se nám otevřou další možnosti. Plánujeme totiž až čtyřnásobně navýšit obrat i výrobu. Možná se tak naše výrobky dostanou opravdu do celého světa,“ vysvětlil Gevorg Avetisjan.
Od posledního vítězství v roce 2014 je podle svého majitele Marlenka úplně jinou firmou. „Když jsem vyhrál poprvé před dvanácti lety, byla Marlenka úplně jinde. Za těch dvanáct let jsme firmu posunuli násobně dál. Obrat se zvýšil přibližně desetkrát a výroba narostla do miliardových hodnot,“ doplnil zakladatel firmy.
Nová továrna bude naprostá špička
„Příběh Gevorga Avetisjana je ztělesněním pravého podnikatelského ducha,“ komentovala rozhodnutí porotců vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová. „Ukazuje, že k vybudování globálně působící společnosti potřebujete především odvahu, pracovitost a neochvějnou víru ve svůj produkt.“
Podle ředitelky Moravskoslezského inovačního centra Adély Hradilové je kraj plný podnikatelských příběhů, které mají potenciál inspirovat další. „Jako inovační centrum neustále hledáme způsoby, jak podnikatele v jejich úsilí posouvat, a partnerství, jako je toto, jsou jedním z nich,“ řekla.
Avetisjan po vítězství popsal, kam chce firmu posunout v nejbližších letech. „Nová továrna bude technologicky výrazně modernější. Budou tam nové, až 120 metrů dlouhé výrobní linky. Dnes máme linky o délce kolem 60 až 70 metrů, nové budou téměř dvojnásobné a výrazně výkonnější. Celá výroba se tím posune na úplně jinou úroveň,“ dokončil.