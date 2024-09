Voda byla po kotníky a najednou po pás, líčí senior svoji „vycházku“ k řece

Bývalý řidič autobusu jen tak tak unikl vzedmuté hladině Odry, která zaplavila Novou Ves, kde bydlí.

„Nejdřív bylo na cestě jen tolik vody,“ líčí důchodce a ukazoval na kotníky. „Ta hlavní vlna ještě nepřišla. Říkal jsem si, že se budu procházet směrem dál od Nové Vsi a uvidím. Bylo mi jasné, že to půjde ještě nahoru, ale začalo to opravdu nenápadně,“ vypráví Kotek.

„Co chvila to sice pak byla větší a větší, ta voda, ale jelikož jsem sám, říkal jsem si, že do tmy to tady prochodím,“ popisuje.

Napadlo ho, že by v noci mohl procestovat Ostravu. „Protože jsem byl před důchodem řidič autobusu, spoustu kluků znám, tak jsem si říkal, že půjdu jezdit autobusem. Jak jsem ale tak šmatlal od té Nové Vsi tam dále, tak jsem si vzpomněl, že jsem nechal doma prášky. Mám bypass a denně musím brát osm prášků,“ říká Kotek.

„Tak jsem si řekl, že se podívám, jak to u nás vypadá, že si pro ně zajdu. Tuž je mi milejší zdraví, než nějaká voda, nevadi, že budu mokry.“

Domů se už nedostal

Karel Kotek se tedy začal brodit zpátky ke svému domu. „Jenže voda byla najednou po pas. Trochu to teklo, no. Přišel jsem ke dveřím a ty dveře jsem neotevřel. Voda je voda. Nešlo to,“ vypráví Kotek.

„Tak jsem se sebral a šel jsem přes pole na druhou stranu. A tam už byli hasiči. No hasiči, ti, co tam dávali pozor, aby se tam nerabovalo. Měli tam člun a v něm měli jednoho mladého kluka, který tam někde spadl do vody. Takže ho vezli k těm hasičům u obecního úřadu. Naložili i mně a zavolali nám pro jejich dodávkový vůz. Ten mě sem přivezl,“ říká muž už v evakuačním centru na ostravské Černé louce.

Jak to udělá s prášky, ke kterým se nedostal? „Tady jsem to nahlásil. Kdybych jim tady měl říct, jaké prášky všechny beru, tak si zauzluju jazyk. Ale je tady příjemná děvucha, ta sestra tady, a řekla mi, že kdybych měl nějaké potíže, kam mám jít a oni si zjistí, jaké léky potřebuji,“ usmívá se Kotek.

„Celkově jsou služby tady fantastické. Hned mi nabízeli teplý čaj. Ani mokrý už nejsem. Všechno uschlo. A ani to moc špinavě nevypadá.“

Každý člověk má svůj příběh

V evakuačním centru pracuje například Adéla Hortová z Červeného kříže. „Jsem tady jako krizový intervent. Lidí tady máme tak 120, ale čekáme další autobusy,“ přiznává. „Každý člověk má svůj příběh, hodně se jich potřebuje vypovídat. Většinou přišli o byty, obydlí, auta, přicházejí sem bez peněz, netuší, co mají dělat. V tu chvíli jsem tu já a snažím se jim poskytnout informace, nasměrovat je k další pomoci.“

Do centra dorazila krátce po jeho otevření. „Včera jsem se vrátila z Řecka, žádali mne, abych přijela. V tu chvíli jsem sedla na poslední noční autobus z Olomouce a jsem tady,“ říká. „Čekají mne perné týdny, ale to všechny, nejen nás křižáky, i další neziskovky. Uvidíme, jak se to ještě bude vyvíjet,“ dodala.