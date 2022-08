Zranění hlavy, zlomeniny. Úrazů na elektrokoloběžkách dvojnásob přibylo

„Příčinou havárií jsou nepřizpůsobená rychlost jízdy okolnostem, nepozornost a kolize s účastníky provozu,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Nejčastěji záchranáři vyjížděli k poraněním hlavy, mozku a zlomeninám dlouhých kostí. Výjimkou nejsou ani úrazy hrudníku, břicha a páteře.

Zdravotníci na centrálním příjmu ostravské fakultní nemocnice se letos potýkají s úrazy spojenými s provozem elektrokoloběžek téměř denně, od lehkých až po nejtěžší. „Není výjimkou, že i přes veškerou péči ovlivní následky takto závažných poranění pacienty na celý život,“ řekla mluvčí nemocnice Iva Piskalová.

Dva až tři zranění týdně vyhledají pomoc v nemocnici v Novém Jičíně a 27 pacientů ošetřili letos zdravotníci v Krnově, zatímco loni jich za celý rok vyhledalo pomoc 34.

Podobná čísla evidují v opavské nemocnici s tím, že tam vzrostl počet zraněných seniorů, kteří jezdí většinou bez přilby, což může vést k velmi vážným úrazům.

„V kraji prozatím o žádném smrtelném úrazu nevíme, v Česku již ale letos tři elektrokoloběžkaři zemřeli. V našich statistikách ale tento doplňující údaj uveden není,“ upozornil Pavel Blahut, krajský koordinátor BESIP.

„Do práce to mám patnáct kilometrů. Dlouhá léta jsem jezdil autem, ale loni mi kousek od domu dostavěli cyklostezku. Když jsem viděl, jak ceny benzinu rostou, rozhodl jsem se koupit si vlastní elektrokoloběžku. Je lehká, skladná a dojedu s ní všude, kam potřebuji,“ prozradil Josef Vaculík z Ostravy.

A protože jde o muže v letech, přejíždí v místech, kde cyklostezka končí, na chodníky, aby neomezoval řidiče v poměrně hustém městském provozu. Elektrické koloběžky ovšem na chodník nesmějí. Jízda po chodníku je podle strážníků jedním z nejčastějších prohřešků často vedoucích k úrazům.

Jízda pouze s řidičským průkazem

Na chodnících mohou jezdit na kolech a koloběžkách pouze děti do deseti let. Málokdo si také uvědomuje, že při jízdě na e-koloběžce může potřebovat řidičský průkaz. Pokud ho nemá, může mít v případě zastavení policejní hlídkou velký problém.

„Na trhu se objevuje stále víc elektrokoloběžek umožňujících jízdu vysokou rychlostí. Ty již patří do kategorie motorových vozidel, ale lidé je užívají, jako by se jednalo o elektrickou koloběžku nebo kolo. Nebývá přitom výjimkou, že se ve městech pohybují rychleji než motoristé. U těchto takzvaně rychlých koloběžek je řidičský průkaz povinný,“ uvedl Jan Polák, expert na dopravu ze spolku Bezpečně na silnicích.

Pokud je výkon koloběžky vyšší než 1 kW a její maximální rychlost přesahuje 25 km/h, je řidičský průkaz zapotřebí. Konkrétně buď na takzvaný malý motocykl, tedy skupina označená jako AM, nebo řidičské oprávnění skupiny B – tedy „řidičák“ na auto.

Koloběžky jsou při jízdě málo stabilní

Elektrokoloběžky jsou podle expertů silniční bezpečnosti problémem i z dalších důvodů. Jízda na nich je o poznání náročnější a méně stabilní než na jiných dopravních prostředcích. Přitom zákon na uživatele v tuto chvíli pohlíží jako na cyklistu a například změnu směru jízdy, kterou by měl jezdec dát najevo upažením, je na elektrokoloběžce téměř nemožné.

Dalším problémem, na nějž experti upozorňují, jsou přilby. „Zatímco cyklisté používají přilby stále častěji, lidé jezdící na elektrokoloběžce se jim většinou vyhýbají. Nepovažují se za cyklisty a nebezpečí nevnímají. Tady vidím příčinu nárůstu úrazů hlavy a mozku, jak je zmiňovali zdravotníci. Nejhorší je situace u sdílených koloběžek, které si často půjčují děti a mladiství. Jezdí na nich samozřejmě bez přileb. Ty jsou ale u nás do osmnácti let povinné,“ připomněl Polák.

Podle expertů bezpečnosti silniční dopravy je škoda, že tento dopravní prostředek nemá vlastní legislativu. „Elektrické koloběžky by si zasloužily vlastní definici a konkrétní pravidla pro uživatele. Usnadnila by se práce strážníků a policistů, dokázali bychom na jasných statistikách vyčíslit, jak velkým postrachem ulic elektrické koloběžky jsou. S ohledem na jednoznačnou rizikovost jejich provozu by měla být tato pravidla přísnější,“ je přesvědčen Polák.