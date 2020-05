Koronavirus odkládá start ostravských doubledeckerů, vyjedou asi v srpnu

„Koncem loňského roku jsme objednali dva patrové autobusy za 28,6 milionu korun. Oba měly začít jezdit od 1. července na nové lince číslo 88, která propojí nejatraktivnější turistické cíle ve městě: Dolní oblast Vítkovice a Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava. Problém však nastal letos po vypuknutí pandemie koronaviru. Kvůli omezení výroby dodavatele se dodávka opozdí pravděpodobně o měsíc,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO) Karolína Rycková.

Podotkla, že přesný termín předání obou vozů zatím podnik nezná, ale jeho vedení doufá, že autobusy začnou ve městě jezdit nejpozději v srpnu.

Pokud doubledeckery v létě dorazí, stane se Ostrava prvním českým městem, kde se lidé v takových vozech svezou.

DPO usiluje o jejich zařazení do městské hromadné dopravy už tři roky. Zpočátku ale nemohl najít dodavatele.

„Do prvních dvou soutěží se nikdo nehlásil, protože většina doubledeckerů ve světě má dieselové motory a my žádali alternativní pohon. Do konce roku 2020 totiž chceme mít všechny vozy městské hromadné dopravy ekologické,“ řekl ředitel DPO Daniel Morys poté, co třetí soutěž vyhrála firma Scania s nabídkou, že dodá vozidla poháněná stlačeným zemním plynem.

Dopravní podnik má nyní 298 autobusů, z toho již 172 poháněných plynem či elektřinou. Do konce roku nakoupí dalších 61 autobusů na plyn za půl miliardy korun.