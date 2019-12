Dopravní podnik Ostrava jako první definitivně ruší papírové jízdenky

Zastánci zachování papírových jízdenek v ostravských tramvajích, trolejbusech a autobusech mají smůlu. Definitivně končí. „Papírové jízdenky už netiskneme. Poslední jsme nechali vyrobit 10. října,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.

Podotkl, že k mání budou ještě do 31. prosince, ale spíš v prodejnách DPO a spolupracujících firem, protože jízdenkové automaty už podnik demontuje a nahrazuje novými na kreditní jízdenky.

„Papírové jízdenky mohou naši cestující využívat do konce března 2020. Pak skončí jejich platnost, zmizí označovače a my budeme první ‚bezpapírovou‘ městskou hromadnou dopravou v zemi,“ líčí Morys, podle kterého jde o významný milník v historii městské dopravy.

Důvodů ke změně bylo podle něj víc - pokrok v technologiích, úspora peněz i čtyř tun papíru ročně.

DPO už tři a půl roku nabízí možnost platit jízdné ve všech vozech bezkontaktními bankovními kartami.

„První měsíc toho využilo jen pět procent cestujících, letos v listopadu již takto zaplatilo jednorázovou jízdenku 70 procent lidí. Prodej papírových jízdenek poklesl asi na třetinu,“ uvedl Morys.

Dodal, že přechodem na elektronické jízdné ušetří podnik asi deset milionů korun ročně a další desítky milionů, které by musel investovat do obnovy označovačů papírových jízdenek.

„Odbavovací systém z roku 1995 stál 45 milionů korun, ale dosluhuje, opravy se prodražují a nákup nového by se nevyplatil. Staré prodejní automaty nabízíme jiným dopravním podnikům. Je o ně zájem, například do Pardubic jich prodáme deset, do Olomouce šest. Další automaty a později i označovače jízdenek si bude moci jako nepotřebný majetek koupit i veřejnost. Fanoušci dopravy je chtějí jako sběratelské kousky,“ dodal Morys.

Návod pro návštěvníka Ostravy Od ledna si už nikdo na ostravskou MHD nekoupí papírové jízdenky, na které jsou lidé obvykle zvyklí ze svých měst. V Ostravě proto platí dvě doporučení, a to úhrada jízdného platební kartou nebo pomocí SMS. Platební karta

Ve všech tramvajích, autobusech a trolejbusech Dopravního podniku Ostrava jsou terminály, ke kterým stačí přiložit bezkontaktní platební kartu. Systém si sám strhne potřebnou částku, jen při jízdě kratší deset minut musí cestující kartu přiložit i při výstupu, aby se započítala nižší cena. Revizor má pro kontrolu speciální čtečku. SMS

Před cestou také lze zaslat SMS s určeným textem, v případě kontroly pak stačí ukázat mobilní telefon. Podrobnosti o placení jízdného najdete zde

Na sedmnácti místech v Ostravě, kde dosud stojí nebo do pondělí stávaly automaty na papírové jízdenky, se postupně objevují nové automaty na čipové kreditní jízdenky.

A jeden navíc přibude na Karolině. Zatím v nich lze platit pouze hotově – papírovými bankovkami, ale od 1. února budou automaty přijímat také bankovní karty a eura. „První kreditní jízdenka byla prodána i použita cestujícím v pondělí časně ráno,“ uvedl Morys.

Podotkl, že kreditní jízdenka platí půl roku, každý si ji může nabít částkou podle své potřeby, nejméně však za sto korun, a funguje stejně jako bankovní karta.

„Při vstupu do vozu ji cestující pouze přiloží ke čtecímu zařízení, ale může si navolit i jízdenku pro spolucestujícího. Pokud chce zvýhodněnou cenu za jízdu do deseti minut, musí ji přiložit ke čtečce i při výstupu z vozu, jinak nemusí. Obecně platí, že jedna nezlevněná jízdenka, zatím za 20 korun, od ledna za 24 korun, není omezená časem, ale přestup je nutný do 45 minut, pak už může cestují dojet až do cíle. A použije-li kreditní jízdenku v jediný den víckrát, systém odečte jen cenu celodenní jízdenky, což je do konce roku 80 korun a od 1. ledna 100 korun,“ uvedl Morys.

Dopravní podnik Ostrava v lednu po čtyřech letech mírně zdraží, ale pouze ceny krátkodobých elektronických jízdenek, například cena nejlevnější se zvýší ze 14 na 16 korun, cena SMS jízdenky ze 30 na 32 korun, ale dlouhodobé jízdné se nezmění. Celoroční kupon pro Ostravu bude stát nadále 3 999 korun.