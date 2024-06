Dopravních hřišť v kraji přibývá, nechybějí semafory ani okružní křižovatky

Nahrazuje také staré dopravní hřiště poblíž Slezské univerzity v části Fryštát. „Dětem i vyučujícím nabízí mnohem větší komfort a je uzpůsobeno moderním trendům v dopravní výuce. Kromě hřiště jsou k dispozici například učebna, garáž kol, šatna a sociální zařízení,“ uvedl karvinský primátor Jan Wolf.

Upozornil, že hřiště bude otevřeno i veřejnosti, a to v červnu ve všední dny od 16 do 18 hodin a o víkendech od 14 do 18 hodin. „Věřím proto, že ho využijí i rodiče s dětmi,“ podotkl primátor. Připojil, že část nákladů na vybudování hřiště přislíbil pokrýt Státní fond podpory investic. Půjčují se jízdní kola, koloběžky i odrážedla.

Areál má ve správě ZŠ a MŠ Prameny. „Budou se o něj starat správci, kteří jsou proškolení na poskytnutí první pomoci, kdyby náhodou došlo k nějakému zranění, a samozřejmě také poskytnou dětem pomoc při poruše jejich kola,“ říká ředitelka školy a školky Dagmar Czinege.

Krajský koordinátor BESIP Pavel Blahut uvedl, že v kraji dopravních hřišť a výukových ploch přibývá, v současnosti jich je už osmadvacet.

„Samozřejmě všechna nejsou tak moderní jako nové karvinské, ale jsme rádi, že jejich počet roste. Určitě mají vliv na bezpečnější dopravu pro děti, mohou si tady v klidu natrénovat mnohé znalosti a dovednosti,“ vysvětlil zástupce sdružení koordinující aktivity v oblasti bezpečnosti účastníků dopravního provozu.

Někde mají i imitace železničních přejezdů

Doplnil, že další dopravní hřiště má vzniknout například v ostravské části Radvanice.

Blahut kvituje také to, že na karvinském hřišti jsou k dispozici i místa pro jízdu zručnosti, například pro slalom.

Hřiště se od těch z minulosti odlišují. Samozřejmostí jsou nejen semafory, ale také zpomalovací retardér a okružní křižovatky, jichž nejen na moravskoslezských silnicích přibývá.

„Trendem je například stoupání, protože mnohé děti se v kopci neumějí na kole rozjet,“ podotkl Blahut. V Havířově je malým cyklistům k dispozici také imitace železničního přejezdu. „A v Ostravě – Svinově mají dokonce zabudované pravé koleje,“ doplnil koordinátor BESIP.