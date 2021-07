Místo osmdesátky 160 km/h. Řidiči v době covidu zdivočeli, říká policie

„Mercedes, asi céčkové řady, rychlost 137, čas 10.26,“ zní z policejní vysílačky ve voze čekajícím u ostravského Makra na výpadovce na Frýdek-Místek. Napoprvé a zřejmě hned rekord. Úterní akce zaměřená na dodržování rychlosti, do níž byly zapojeny desítky policistů, se zatím ještě ani pořádně nerozjela, a už má možného nejrychlejšího jezdce dne.



Ke své smůle jel 137 kilometrů na úseku, kde platí osmdesátka. Už dlouhé roky.

Policisté se v úterý dopoledne zaměřili na úsek čtyřproudé silnice mezi zastávkami Dřevoprodej a Benzina v Ostravě-Hrabůvce. Na úsek, který sice svádí k rychlejšímu projetí, ale autobusové zastávky i hlukové limity kvůli blízkému sídlišti zde vyšší rychlost než 80 kilometrů v hodině nedovolují.

„Někteří řidiči podle všeho nabyli dojmu, že policisté v době covidu přestali kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu, což rozhodně není pravda,“ uvedl důvody rozsáhlé kontroly ostravský krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.



„My jsme teď namátkou udělali několik akcí, které nám potvrdily, co se děje, ty výsledky byly až vysoce překvapující, takže v tom hodláme každopádně pokračovat,“ poznamenal.



Policejní vůz dojel rychlý mercedes po několika kilometrech, u odbočky na Novou Bělou. „Jedu až z Prahy a teď tohle. Prostě jsem si neuvědomil, jak rychle jedu,“ komentoval přestupek řidič mercedesu. „Kdybych věděl, kolik jsem jel, tak auto snad odstavím a uteču někam do polí,“ dodal později, když policisté vypisovali potřebné listiny.

Pokutu na místě totiž nedostal. „Věc půjde k přestupkovému řízení, překročil rychlost tak výrazně, že to už nespadá do naší kompetence,“ vysvětlil později policista.

Ten se, ještě v době, kdy řidiči mercedesu vysvětloval, čeho se dopustil, dočkal nečekané pochvaly. Z autobusu, který poblíž zastavoval, vystoupila žena a oba policisty pochválila.

„Tady je čtyřicítka, někteří jezdí i osmdesát, je to strašně nebezpečné. Proto jsem jim poděkovala,“ vysvětlila žena důvody své vděčnosti policistům, i když ti právě řešili přestupek spáchaný na úplně jiném místě.

„Již v první hodině akce jsme zaznamenali čtyři desítky přestupků, kdy jsme u jednoho řidiče zaznamenali rychlost 137 kilometrů v hodině a u motocyklisty 130 kilometrů,“ přiblížila výsledky úterní akce policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Rekordman překročil rychlost dvojnásobně

Řidiči svůj přestupek a trest za něj přijímali většinou pokorně. „Udělal jsem to, tak za to zaplatím,“ komentoval tisícikorunovou pokutu řidič Mitsubishi Pajero, který jel v osmdesátce 112 kilometrů v hodině.

„Je to moje první pokuta, co jsem si to auto při odchodu do důchodu koupil, a to už je šest let. Tak snad už další nebude,“ dodal s tím, že o tom, že jede rychle a že jej policisté změřili, věděl skoro okamžitě.

„Pípl mi tady laser, tak jsem si říkal, že asi někde měří, a když za mnou vystřelili z toho nájezdu s majákem, tak už to bylo jasné,“ svěřil se.



Celkem policisté v rámci úterního měření v Místecké ulici zjistili 98 přestupků. Z toho 86 řidičů zaplatilo pokuty za více než 104 tisíc korun, dvanáct bylo oznámeno správnímu orgánu k projednání.



„Policisté zjistili během uplynulých dvou týdnů v rámci čtyř akcí celkem 265 přestupků, které vyřešili pokutami v celkové výši 312 tisíc korun. Další více než čtyři desítky přestupků byly oznámeny správnímu orgánu k projednání. Nejvyšší naměřená rychlost dosáhla 163 kilometrů v hodině, opět v místě, kde je povolená osmdesátka,“ shrnula mluvčí.