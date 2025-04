Jedenáct sražených chodců a cyklistů za deset let. S přecházením pomohou semafory

Rekonstrukci rizikového přechodu pro chodce i cyklisty v ulici Dr. Martínka mezi poliklinikou a kostelem v části Hrabůvka právě schválili zastupitelé Ostravy. I s projektovou dokumentací přijde přestavba asi na šest milionů korun.

„Více než čtyři a půl milionu pokryje dotace z regionálního operačního programu, zbytek dorovná město,“ informovala náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.

Přechod je na frekventované čtyřproudové silnici, kterou projede v průměru asi třicet tisíc vozidel denně. Uprostřed je obousměrná tramvajová trať.

„Podle stanovisek dopravních expertů je přechod této silnice pro pěší, cyklisty, koloběžkáře nebo inline bruslaře, kteří se tam pohybují, poměrně rizikový,“ vysvětloval náměstek primátora pro dopravu Břetislav Rieger.

Rekonstrukci žádali i obyvatelé

Policisté tam podle něj za minulých deset let zaznamenali jedenáct dopravních nehod s chodci nebo cyklisty. „Rekonstrukce je proto žádoucí. Je i v souladu s připomínkami obyvatel,“ zdůraznil Rieger.

Radní mají v dubnu vybrat stavební firmu, která by měla s kompletní přestavbou přechodu začít během letních prázdnin. Stavaři by měli stavbu zvládnout za provozu. „Případná omezení pohybu lidí či aut by měla být jen krátkodobá,“ dodal náměstek.

Ulice Dr. Martínka v Ostravě je vytíženou komunikací. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Součástí stavby bude i rekonstrukce přilehlých chodníků a společná stezka pro chodce a cyklisty, na které bude nový cyklistický přejezd. „Přibudou také dva semafory a nové dopravní značení včetně cyklistických piktogramů,“ uvedl Břetislav Rieger.

Rekonstrukce přechodu je v souladu s Integrovaným plánem mobility Ostrava, který počítá i s investicemi do zvýšení bezpečnosti v Hrabůvce.