O byty v Ostravě-Jihu se budou starat domovníci. Víc než polovina jsou ženy

„Aktuálně se staráme o 5 225 bytů v hodnotě přes dvě miliardy korun. V 2 110 z nich jsme zřídili funkci domovníka,“ uvedl starosta obvodu Martin Bednář. „Přítomnost domovníka by mohla snížit náklady vynaložené na odstraňování způsobených škod a údržbu bytových domů.“

V obvodu nemají lidé domovníky poprvé. „Zaměstnávali jsme je asi před šesti lety,“ popsala vedoucí bytového hospodářství Blanka Jaloviecová. „Byli to zaměstnanci úřadu a na starost měli vždy několik domů.“

Nově je do projektu Domovník- Preventista, který potrvá až do roku 2026, zapojeno devatenáct domovníků. Tři z nich jsou terénní pracovníci dohlížející na více nemovitostí. Zbývajících šestnáct v domech, o které se starají, také bydlí. Do této skupiny patří i 77letý Miroslav Krenžel.

„Starám se o dům v Husově ulici, kde bydlím přes 25 let. Domovníka jsem tu už jednou dělal. Když mi teď nabídli, zda se nechci do funkce vrátit, řekl jsem si, proč ne. Baví mě pořád něco kutit, a když je za mnou vidět odvedená práce, můžu si pořád říkat, že mě tu ještě lidi potřebují,“ líčil Miroslav Krenžel.

„Nemám problém vyjít z bytu a vyřešit potyčku s vandaly, ani ukáznit hlučnou skupinu vracející se v noci z hospody. Stejně tak opravím těsnění u plynového kotle, vyměním prasklou žárovku nebo zámek, v němž se zasekl klíč.“

Byť jde často o ryze mužské práce, jedenáct domovníků v Ostravě-Jihu jsou ženy. Podle vedoucí bytového hospodářství Blanky Jaloviecové si ve funkci vedou stejně dobře jako mužští kolegové.

Pilotní projekt Domovník-Preventista otevřela radnice na tři roky. „Pokud se domovníci osvědčí, nevylučujeme, že je najmeme do všech domů,“ uzavřela Blanka Jaloviecová.