„Zveme malé i velké na dobrodružnou cestu světa hvězd, galaxií a fantazie,“ shrnula vesmírnou expozici mluvčí projektu Dana Samková. Kosmická podívaná propojí industriální historii Ostravy s nekonečným vesmírem a na pozadí vysokých pecí se na dva měsíce rozzáří hvězdná souhvězdí i stroje vesmírných výzkumníků.
Dolní Oblast Vítkovice září, světelné objekty zvou do fantaskního světa
Podle majitelky pořádající společnosti Decoled Evy Poláčkové nejde jen o atrakce a zábavu. „Nechceme vytvářet světelný smog. Přinášíme příběhy vesmíru, radost i poučení. Propojujeme umění, vědu a imaginaci,“ zdůraznila Poláčková.
Dodala, že na přípravě výstavy spolupracovali přední čeští astronomové Jan Florian a Vladislav Slezák, kteří pro světelnou show chystali náměty na jednotlivá tělesa, věnovali se popiskům či rodinné interaktivní hře.
Dolní oblast Vítkovice hostí světelnou výstavu v předvánočním a vánočním období třetím rokem. „Dolní Vítkovice jsou jedinečným místem, ve kterém se střetává minulost s budoucností. Projekty, které spojují umění, historii a moderní technologie, sem patří,“ řekl obchodní ředitel Dolních Vítkovic Georgios Leontidis.
Vesmírná show v zimním industriálním prostoru podle něj bude nevšedním zážitkem. Expozici doprovodí i speciální hudba.
„Atmosféru podtrhne originální píseň Story of Lights, kterou nazpívala zpěvačka Debbi přímo pro tento projekt,“ doplnila Samková. Výstava potrvá do 30. prosince. Otevřeno bude denně kromě Štědrého dne vždy od 16 do 21 hodin.